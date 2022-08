O furacão Idles sobressaltou Paredes de Coura em noite de múltiplos regressos ao festival

Entornointeligente.com /

Não era para ser assim, mas o segundo dia (o primeiro com artistas internacionais) do Vodafone Paredes de Coura 2022 acolheu três dos nomes mais aguardados da 28.ª edição do festival. Se os Idles e os Beach House estavam previstos no cardápio, um imprevisto com um voo antecipou o concerto dos canadianos BadBadNotGood para quarta-feira (deveriam actuar na sexta-feira), substituindo os King Gizzard & the Lizzard Wizzard , que cancelaram o seu concerto há uma semana. Mas nada há de mal com isso: este é o festival que, há quase 30 anos, não tem receio de correr riscos e de expandir fronteiras estéticas. E assim, no espaço de quatro horas, a noite de quarta-feira foi desde o punk ao jazz e ao indie pop.

