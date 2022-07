O Fraunhofer Portugal Challenge tem 9 mil euros para as teses académicas mais inovadoras

Entornointeligente.com /

Premiar ideias tecnológicas inovadoras que contribuam para um futuro mais sustentável. É esta a premissa da 13.ª edição do Fraunhofer Portugal Challenge . O concurso vai recompensar teses de mestrado ou doutoramento que tenham aplicabilidade para o desenvolvimento económico e melhoria da vida das populações.

Este ano, o tema do concurso é Think Technology, Design the Future ( » Pensar a tecnologia, desenhar o futuro » ) e procuram-se ideias que contribuam para responder a alguns dos maiores problemas do mundo actual, como a produção e o consumo sustentáveis e o acesso universal e equitativo a água potável .

As candidaturas estão abertas até 31 de Julho. Todos estudantes de mestrado, doutoramento ou que estejam a fazer investigação em universidades portuguesas podem candidatar-se, desde que o trabalho incida em áreas como inteligência artificial , sistemas ciberfísicos, interacção humano-computador, entre outras.

De forma a serem elegíveis, as ideias têm de se basear em teses que tenham sido concluídas e avaliadas no ano académico de 2020/2021, ou que tenham sido concluídas e ainda venham a ser defendidas no ano de 2021/2022. Não são elegíveis teses que já tenham sido submetidas em edições anteriores ou cujos responsáveis colaborem ou tenham colaborado com a Fraunhofer Portugal ou associados. A submissão das ideias pode ser feita através do site oficial da Fraunhofer .

Ao todo, são premiadas seis ideias, as três melhores de cada uma das categorias: teses de mestrado e teses de doutoramento. Nas teses de mestrado, os prémios são de 2 mil euros para o primeiro classificado, mil euros para o segundo e 500 euros para o terceiro. Na categoria das teses de doutoramento, os valores são mais elevados. O primeiro lugar recebe 3 mil euros, enquanto o segundo recebe 1500 euros e o terceiro lugar, mil euros.

Os vencedores serão revelados a 26 de Outubro.

Texto editado por Ana Maria Henriques

