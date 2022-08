O Frade abre espaço no Time Out Market em Lisboa

Entornointeligente.com /

O restaurante O Frade abriu um novo espaço com esplanada no Time Out Market em Lisboa.

«Continuamos a fazer cozinha de alma alentejana, mas a carta percorre muito do receituário tradicional português de Trás- os – Montes ao Algarve. A carta no Mercado é menos extensa, muito baseada em petiscos», afirma Sérgio Frade, um dos fundadores do restaurante Frade

O menu inclui petiscos como muxama de atum com ovos, a empada especial do Frade, o Coelho de Coentrada ou o pato de escabeche. Em termos de pratos principais, o arroz de pato à Frade ou o Xerém de corvina com coentros e limão são duas das opções oferecidas.

Subscrever Este menu vai sendo renovado regularmente pois o receituário de origem d’ O Frade tem mais de 150 receitas. Os pratos que deram nome à casa continuam a existir, mas sempre dando espaço à novidade. «A nossa ideia é ir adaptando a carta ao público, à sazonalidade de alguns produtos e às criações dos chef’s. Abrimos agora no Time Out Market, mas já estamos a pensar em pratos novos para setembro», explica Sérgio Frade.

Os vinhos de talha, que fazem parte da identidade da família de Sérgio Frade, os vinhos de Borgonha e a produção própria d’ O Frade podem ser saboreados neste restaurante.

O novo espaço está aberto todos os dias da semana no horário do Mercado.

