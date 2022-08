O fim-de-semana do pau regressou a Arco de Baúlhe para mostrar que a «tradição etnográfica está para ficar»

Entornointeligente.com /

Sábado, 19h, e a azáfama começa a tomar conta de Arco de Baúlhe, freguesia de Cabeceiras de Basto . Estamos no Minho interior, no limite com Trás-os-Montes, e o entusiasmo molda o discurso de quem passa. Não é caso para menos: após dois anos em que a pandemia coarctou a realização das festas populares, os filhos da terra, fardados com a indumentária típica, estão de regresso para viverem o fim-de-semana do pau. São dois dias em que dois troncos de eucalipto, cortados meses antes nos montes que dominam a paisagem minhota, assumem o protagonismo para o anúncio da romaria de Nossa Senhora dos Remédios, o momento religioso mais importante na localidade que acontece em Setembro.

