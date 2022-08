O festival que «contraria o fatalismo da geografia» está de volta a Paredes de Coura

Entornointeligente.com /

É sexta-feira e o relógio marca poucos minutos depois das 13h. A hora é de almoço e no Café do Pi, na rua Conselheiro Miguel Dantas, a mais movimentada de Paredes de Coura , José Vaz é interpelado, à porta, por três pessoas: «Serve almoços?», questiona uma delas. «Não, os restaurantes são aqui ao lado, mas se quiserem posso fazer-lhes qualquer coisinha. Tenho pão e bifes de vaca…», responde o comerciante, de 61 anos. Os potenciais clientes enjeitam a sugestão e abandonam o local. Mas não há problema: a esplanada do café está perto de estar cheia e, só na última noite, José esvaziou 30 barris de cerveja. Apesar de ainda faltarem quatro dias para o início do festival Vodafone Paredes de Coura, que decorre entre esta terça-feira e sábado, o número de pessoas na rua é já significativo.

