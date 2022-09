O enigma sobre o futuro da monarquia britânica

Entornointeligente.com /

Para quem tivesse dúvidas, o novo rei britânico deixou ontem uma palavra de tranquilidade na primeira alocução aos seus súbditos: «Tal como a própria rainha fez com tanta devoção inabalável, também eu agora me comprometo solenemente, durante o tempo restante que Deus me conceder, a defender os princípios constitucionais em que assenta a nossa nação», declarou Carlos III num discurso gravado numa ala do palácio de Buckingham onde Isabel II gravara várias mensagens de Natal.

Relacionados morte de isabel ii. São rosas, senhora!

morte de isabel ii. Carlos III recorda mãe como «inspiração e exemplo»

Enquanto Edimburgo e Londres se preparam para as cerimónias fúnebres e homenagens à rainha falecida aos 96 anos, não falta quem questione a personalidade do seu herdeiro para desempenhar as funções de chefe de Estado, chefe da Igreja Anglicana, comandante supremo das Forças Armadas e líder da Commonwealth, comunidade de 52 estados onde se inclui Moçambique, e na Europa Malta e Chipre.

Uma das características mais elogiadas de Isabel II é que não se imiscuiu nos assuntos políticos. Como disse o ex-primeiro-ministro Tony Blair, que com ela se reuniu durante dez anos, o trabalhista nunca soube quais eram as ideias políticas pessoais da rainha. O contraste é enorme com Carlos III. Seja sobre planos urbanísticos e arquitetónicos, seja sobre a defesa do ambiente, o então príncipe de Gales não se remeteu ao silêncio. Mais: em 2013, foi revelado que Carlos tinha realizado 36 reuniões com ministros nos três anos anteriores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Carlos III antes da sua primeira mensagem aos britânicos como rei.

© Yui Mok / POOL / AFP

Dois anos depois, o Supremo Tribunal autorizou que se tornasse pública a sua correspondência para com os ministros e assessores. Nas dezenas de cartas, o príncipe fazia pressão nos mais diversos temas, da habitação rural acessível à qualidade da comida nos hospitais, dos recursos para as tropas britânicas no Iraque à proteção da merluza-negra.

O governo de Boris Johnson não escondeu a irritação quando Carlos criticou os planos controversos de envio de requerentes de asilo para o Ruanda. «O príncipe Carlos é um adorno para a nossa vida pública, mas isso deixará de ser encantador se ele tentar comportar-se da mesma maneira quando for rei. Isso irá apresentar sérios problemas constitucionais», comentou ao The Times um ministro.

Em 2014, Carlos não se calou perante a anexação da Crimeia pela Rússia e terá, em comentários privados, comparado o líder russo russo Vladimir Putin a Adolf Hitler. Agora que irá ter reuniões semanais com a primeira-ministra, como irá comportar-se? Será um «rei ativista», pisando a linha constitucional? Há três anos respondeu assim: «Eu não sou assim tão estúpido. É vital lembrar que só há lugar para um soberano de cada vez. Não se pode ser igual ao soberano quando se é o príncipe de Gales ou o herdeiro.»

Movimentos republicanos Longe vão os tempos em que os britânicos diziam ter um império onde o sol nunca se punha. A descolonização decorreu durante o reinado de Isabel II, mas ainda assim, além das ilhas do Canal, de Gibraltar e das bases aéreas de Akrotir e Dhekelia, em Chipre, há mais de uma dúzia de territórios dependentes da coroa britânica. Ao que se soma 14 países soberanos que mantêm o monarca britânico como chefe de Estado, e não se trata apenas de ilhas nas Caraíbas ou na Oceânia: Austrália, Belize, Canadá e Nova Zelândia mantiveram os laços com Londres.

A maré, no entanto, está a mudar. Sinal recente foi a transformação de Barbados, ilha caribenha independente desde 1966, numa república em 2021. Com a curiosidade de que uma mulher sucedeu a Isabel II como chefe de Estado: Sandra Mason, a última governadora-geral, foi eleita presidente pelo parlamento.

Em março, William, agora herdeiro do trono, visitou a Jamaica e ficou a saber pelo chefe do governo que o país prepara a transição para a república.

© Ricardo Makyn / AFP

Em março, os príncipes William e Kate viajaram até à Jamaica e foram recebidos com protestos, com exigências de reparações e a reivindicação do fim da monarquia. O primeiro-ministro Andrew Holness transmitiu o desejo de cortar os laços com Windsor. Nas antigas Honduras Britânicas, Belize desde 1981, foi criada uma comissão constitucional para tornar o país numa república.

No Canadá, onde Isabel II se deslocou 22 vezes e considerava sua casa, sondagens recentes sugerem que cerca de metade da população defende que o país deveria acabar com os seus laços à monarquia com a morte de Isabel. O líder do Novo Partido Democrático, Jagmeet Singh, será o político de maior peso a advogar a república.

Nos últimos meses houve demonstrações públicas de desagrado para com a monarquia – um busto de Isabel II foi decapitado em Vitória. Mas, como dizem os canadianos, é mais fácil para os ingleses acabarem com a monarquia. É que, quando em 1982, o país por fim se tornou soberano ao terminar com a dependência do Parlamento britânico, a legislação entrada em vigor estipulou que qualquer alteração constitucional tem de ser aprovada por unanimidade pelas 10 províncias, o que, segundo os analistas torna difícil, senão impossível o movimento republicano.

O PM canadiano Justin Trudeau chorou ao evocar Isabel II. Os partidários da república dizem que a Constituição impossibilita a mudança de regime.

© Steve Parsons / POOL / AFP

Na Austrália, a questão foi levada aos eleitores, em 1999. Então, 55% apoiaram a manutenção da monarquia. Há, porém, sinais contraditórios. Um inquérito de 2020 concluía que 62% desejavam um chefe de Estado australiano. No ano passado outra sondagem apontava que apenas 34% queriam uma república. Quererão os australianos uma monarquia australiana?

Seja como for, o governo de centro-esquerda, chegado ao poder em junho, decidiu avançar para a discussão pública ao nomear Matt Thistlethwaite «ministro adjunto para a república». O primeiro-ministro Anthony Albanese tinha pedido um novo referendo em 2018, mas na campanha não se comprometeu. «O meu papel no primeiro mandato será o de educação: explicar ao público australiano que temos um monarca estrangeiro como nosso chefe de Estado, que podemos ter um australiano nesse papel, e que existem vários modelos que poderíamos adotar para fazer essa transição», disse Thistlethwaite ao New Daily .

A primeira-ministra da Nova Zelândia foi acordada às 5h00 por um agente da polícia a bater à porta do seu quarto, de lanterna em riste, a avisar da morte da chefe de Estado. Foi a própria Jacinda Ardern, que em 2018 disse esperar ver o país tornar-se numa república enquanto for viva, quem contou a história. Há quatro anos também disse que o tema não era prioritário, mas ao elogiar Isabel II na quinta-feira, Ardern também lembrou que é «um capítulo que se encerra». As sondagens indicam divisão, com os mais jovens inclinados para a república.

Em 2016, os eleitores neozelandeses rejeitaram em plebiscito a mudança da bandeira nacional, pelo que permaneceu a Union Jack, a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo do pavilhão do país.

Como reagirá Carlos III se deixar de ser monarca de um ou mais países? Já reagiu, na verdade, ao discursar na cimeira da Commonwealth, em junho. «Quero dizer claramente, como já disse antes, que o acordo constitucional de cada membro, como república ou monarquia, é uma questão puramente para cada país membro decidir.»

Claro que o mesmo não dirá Carlos do Reino Unido. O grupo Republic disse publicamente que vai tentar aproveitar o momento para se fazer ouvir. Um dos argumentos é que, ao contrário do que os monárquicos apregoam, a realeza não custa uma libra por pessoa anualmente, mas 350 milhões de libras, além da riqueza oculta da monarquia (uma estimativa de 2015 da Reuters apontava para ativos no valor de 23 mil milhões de libras). «É uma oportunidade para fazer campanha, mas não vai ser uma campanha fácil», disse o líder do grupo, Graham Smith, que aspira à realização de um referendo sobre o regime.

Plano de dez dias em ação

Há muita especulação sobre os pormenores relacionados com as cerimónias fúnebres, estando por confirmar oficialmente quando e como é que o corpo de Isabel II será transportado para Londres, bem como a data do funeral.

Proclamação

A partir das 10h de hoje realiza-se a cerimónia, o Conselho de Adesão, na qual Carlos é formalmente proclamado rei. A proclamação é anunciada por três trombeteiros e é lida numa varanda do palácio de São Jaime. O caixão com a rainha é transportado do castelo de Balmoral até Edimburgo, primeiro para o palácio de Holyroodhouse, a residência oficial da monarquia na Escócia, depois para a catedral de Santo Egídio, onde se realiza uma vigília.

Visita às quatro nações

O novo rei deverá iniciar na terça-feira uma viagem pelos quatro territórios que compõem o Reino Unido com uma deslocação ao Parlamento, no qual os deputados irão aprovar uma moção de condolências.

Cerimónias

Já em Londres, o caixão real será transportado em procissão do palácio de Buckingham para Westminster, palácio onde estão sedeadas as duas câmaras parlamentares, Comuns e Lordes. Aí os membros mais velhos da família real devem ficar de guarda à volta do caixão, numa tradição conhecida como a vigília dos príncipes.Nos dias seguintes, os cidadãos podem prestar homenagem passando perto do caixão, elevado num catafalco, onde estarão a coroa do Estado Imperial, esfera e cetro, tudo guardado por soldados.

Funeral

O funeral de Estado reúne não só a família, mas também chefes de Estado e governo, entre outros convidados, na abadia de Westminster.

Posteriormente, o féretro da rainha será levado para o castelo de Windsor, onde se realiza uma última cerimónia, na capela de São Jorge. Será então enterrada no jazigo real, juntamente com o marido, o príncipe Filipe, as cinzas da irmã Margarida, a mãe, também chamada Isabel, e o pai Jorge VI.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com