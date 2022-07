O empresário Rafael Eladio Núñez Aponte recebe a ‘Ordem San Constantino y Santa Elena’

Entornointeligente.com /

O empresário Rafael Eladio Núñez Aponte recebeu a distinção pelo seu trabalho ecuménico na Igreja Ortodoxa Romena Santos Constantino e Elena

O Conselho Paroquial da Igreja Ortodoxa Romena Santos Constantino e Elena conferiu ao empresário Rafael Eladio Núñez Aponte, nosso director em MásQueDigital e FundaSitio, a ordem ‘Santo Constantino e Santa Elena’ como gesto por todo o seu trabalho abnegado para o referido templo, bem como pelo seu compromisso de servir sob a palavra de Deus.

António, chamou a Núñez Servo de Deus, e considerou-o um homem dos mais altos valores cristãos e humanos, com um espírito inabalável de colaboração e serviço que tem sido constantemente evidente em todas as actividades que tem realizado nesta instituição eclesiástica e com ela.

Os membros da Junta de Freguesia também aproveitaram a oportunidade para elevar orações pelo criador da conta Instagram `Sanando Con Los Ángeles`, para que ele possa continuar a realizar o seu trabalho por muitos mais anos com o mesmo ímpeto e amor de hoje.

O empresário Rafael Eladio Núñez Aponte ficou entusiasmado por receber o prémio, e depois levou-o à Instagram para expressar os seus sentimentos. «Na graça de Deus». No meu espírito ecuménico, como diz o nosso Papa Francisco, tive a honra de receber a Ordem de Santa Constantina e Santa Helena, da mão do meu amigo o Padre Ortodoxo António», escreveu ele.

«Sinto-me muito grato ao Conselho Paroquial e à Igreja Ortodoxa romena Santos Constantino e Elena, por terem aberto as portas ao serviço de Deus na sua comunidade», acrescentou, convidando todos a reflectir, e a perguntarem-se como servir para fazer a vontade do Senhor: «Somos todos seres de Deus e se todos fizerem o bem e praticarem a fé no seu espaço de influência, transformaremos o mundo», sublinhou.

Entornointeligente.com