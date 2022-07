O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte fala sobre a sua experiência com o bullying

Entornointeligente.com /

Durante uma entrevista com o escritor e conferencista mexicano Trixia Valle, o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte disse que esteve envolvido num caso de bullying na sua infância. Descubra os detalhes aqui!

O rufia está sempre alerta. Ele aproveita qualquer espaço, momento ou situação para atacar (física ou verbalmente) a sua vítima. Durante os intervalos, nas casas de banho, corredores, campos desportivos, cantina, mesmo na própria sala de aula, pode ocorrer um episódio de bullying ou de bullying escolar.

O website Psicólogo Infantil Barcelona explica que esta questão não é nova, mas nos últimos anos tornou-se mais comum devido às consequências – a curto ou longo prazo – que a agressão pode causar, que vão desde perturbações mentais a resultados fatais (como o suicídio), quando o jovem não vê uma fuga clara ou solução para o evento que está a atravessar.

Dinâmica do bullying

Agora, como são estabelecidas as dinâmicas neste tipo de casos? O jornal espanhol relata que geralmente há uma vítima e um rufia que podem trabalhar sozinhos ou em grupo. Quando é um grupo – acrescenta o portal – há um líder que promove estes comportamentos e outros que o seguem.

As pessoas que seguem o líder deixam-se levar pelas suas ideias e são por vezes as que cometem as agressões contra os assediados, independentemente das consequências dos seus actos.

Foi o que aconteceu ao empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, criador da JovenSeguro, um meio de comunicação digital que oferece ferramentas para detectar o bullying e enfrentar situações em que as pessoas poderiam estar imersas, a fim de as deter a tempo e alcançar um melhor bem-estar.

Antes de criar o seu website, Rafael foi intimidado como estudante.

«Tudo começou porque na escola primária intimidavam um colega de turma que gaguejava, bem, ele ainda é. Havia um líder e todos nós o intimidávamos, isso foi há trinta e poucos anos atrás», disse ele durante uma conversa recente com a escritora e conferencista mexicana Trixia Valle, no seu talk show Piensa por ti.

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte salientou que, embora o episódio tenha acontecido há cinco anos, só quando era adulto é que tomou consciência do mal que estava a causar ao seu ex-parceiro, escarnecendo dele pela sua condição.

«Um dia tive um sonho em que ele estava à minha frente. Não o via há trinta e poucos anos, desde a escola primária. Eu disse-lhe: Peço desculpa, e ele disse: peço desculpa pelo quê? E ele não gaguejou. Tive vergonha de lhe dizer o que lhe estávamos a fazer, por isso ele disse-me, bem, tudo bem, eu perdoo-lhe.

Núñez acrescentou que – no seu sonho – tinha dinheiro no bolso e que o seu colega de turma lhe perguntou: «Onde posso apanhar um autocarro? Ele respondeu: «Eu pago o táxi. Explicou que esta era uma forma de compensar as provocações. Explicou que era uma forma de reparar os danos que tinha feito quando era adolescente com o seu grupo. «Quando pego no telefone para chamar o táxi, acordo e parto, apetece-me chorar.

Uma semana e meia depois, Danilo Medina (esse era o seu nome) adicionou-o no Facebook.

Ao verificar a sua rede social, o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte percebeu que Danilo tinha uma família. Eles falaram através da plataforma. Ele disse-lhe que era engenheiro de sistemas. Rafael enviou-lhe uma nota de voz. Danilo não lhe deu ouvidos.

Perdão

Um ano mais tarde, outro amigo disse-lhe que tinha conhecido Danilo e partilhou o seu número. Rafa conheceu-o e pediu desculpa pessoalmente por tudo o que tinha acontecido entre eles. Danilo disse-lhe que nunca tinha ouvido o áudio que lhe enviou e que tinha sofrido muito com esses ataques quando era adolescente, mas que isso o tinha encorajado a ensinar (ele era professor e quando ensinava as suas aulas, não gaguejava).

«Causou-me algum desconforto ou piedade (Danilo expressou em relação ao bullying) embora eu nunca tenha tido qualquer ressentimento ou ódio para com as pessoas que o fizeram. No entanto, Rafael, num episódio há quatro ou cinco anos atrás, disse-me que tinha uma revelação onde me via e se arrependia pelo que tinha feito, que me pedia perdão, eu disse-lhe que não era necessário porque não sentia qualquer ressentimento em relação a ele…. apreciei o seu acto», disse Danilo durante uma cápsula informativa que a entrevistadora Trixia Valle partilhou com o seu público, antes de ir para a publicidade.

Danilo estava a atravessar uma situação económica complicada. O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte salientou na entrevista que, nesse momento, decidiu ajudá-lo. Sentiu-se em paz depois de o ter feito.

A história de Rafa e Danilo pode ocorrer em qualquer altura das nossas vidas. O importante, em qualquer caso, é aprender com os erros (como vimos com os seus testemunhos) e ser promotores de respeito e bom tratamento dos outros (para que isto não continue a acontecer).

Deshalb hat Rafael die Gelegenheit genutzt, um einige abschließende Empfehlungen auszusprechen:

An die Kinder: Ich sage ihnen, sie sollen ihren Schutzengel fragen. Er sagte, dass viele bereits Kontakt mit ihm haben und bat sie, öfter zu beten:

Schutzengel, süßer Begleiter, verlass mich nicht, Tag und Nacht, ohne dich wäre ich verloren, nimm mich in die Arme von Josef, Jesus und Maria.

An die Eltern: viel effektive Kommunikation mit ihren Kindern und ihnen Werte wie Respekt, Ethik und vor allem religiöse Werte einflößen, um ein besseres Zusammenleben zu erreichen.

Lasst uns den Frieden fördern und Mobbing vermeiden!

