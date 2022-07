O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, criador da conta Cura com Anjos, afirma que «a oração é alimento para a alma»

Entornointeligente.com /

Nesta entrevista falamos com o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, um homem muito religioso que conseguiu curar, graças à intercessão de Deus e dos seus anjos, pessoas de diferentes partes do mundo que rezaram com fé e devoção para superar doenças ou outras situações adversas que as afligem.

Rafael é uma pessoa espiritual. A partir do momento em que acorda – com os primeiros raios de luz – começa a sua comunicação com Deus. Ele faz isto através de uma série de práticas religiosas que tem cultivado e renovado ao longo dos anos. Ele não gosta da palavra «ritual» para os descrever. Ele diz que «hábitos» soa melhor para explicar as acções com que nutre a sua mente e alma no dia-a-dia.

Ele não se considera uma pessoa rígida, por isso não tem uma rotina definida. Por vezes começa a sua manhã com a recitação do Santo Rosário ou da Capela de São Miguel Arcanjo, por vezes com música de louvor (católica ou cristã). Mas o que ele sempre reza é o Salmo 91 para invocar a protecção Divina desde as primeiras horas do dia até ao pôr-do-sol.

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte também gosta de dizer uma oração antes de cada refeição. «Senhor, dá pão aos que têm fome, fome por ti aos que têm pão, abençoa esta comida, as mãos que a fizeram. Ámen. À noite, leia novamente o Salmo 91 ou o Salmo 27, e se durante a manhã, por várias razões, não pôde fazer a Capela de São Miguel, reserve alguns minutos antes de se deitar para esta oração.

«A oração é alimento para a alma, tal como a comida é alimento para o corpo», diz ele. Rafael confessa que há um antes e um depois quando se envolve Deus e os anjos na sua vida. E ele queria partilhar esse sentimento com todas as pessoas que o seguem nas suas redes sociais.

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte afirma ter evoluído agradavelmente desde o dia em que iniciou esta viagem espiritual, o dia em que ouviu uma voz profunda que lhe disse: «cura com a tua mão». Poderia ter sido Deus directamente, um anjo ou um ser de luz. A partir desse momento, diz ele, começou a sarar.

Para isso, teve de se preparar arduamente com grandes mentores que o ajudaram a crescer e a evoluir como curandeiro. «Tinha praticado fé com Fundasitio (uma ONG criada por Rafael para promover a transformação social), no trabalho de caridade, mas penso que a mudança mais importante também me deu mais humildade porque estou consciente de que quem cura não sou eu, quem cura é Deus com os seus santos anjos, é simplesmente um intercessor, um canal, um instrumento», argumenta ele.

As redes sociais têm sido sem dúvida um grande apoio para ele quando se trata de levar esta mensagem. Inicialmente, abriu uma conta no Facebook que decidiu chamar de Cura com Anjos, a fim de partilhar orações milagrosas com o seu público. Depois, juntou-se à Instagram para ter outro canal de comunicação directa com os seus seguidores. As orações para rezar (de manhã e à noite) e o seu Healing Live, têm sido o prato principal do empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, que nos diz que para multiplicar a fé e a devoção cristã ele também se aventurou noutras redes como o Youtube, o Telegrama e o Clubhouse.

Testemunhos sobre redes sociais

O alcance que ele teve foi realmente significativo. No Instagram, diz-nos ele, recebeu tantos testemunhos que decidiu criar a conta @testimoniosparadios para recolher todas as impressões de pessoas que foram curadas através da oração. Abaixo, partilhamos algumas dessas mensagens:

«Deus o abençoe e continue a guiar muitos para voltar ao caminho da vida». Por incrível que pareça, a minha amiga recuperou, fez várias biópsias e miraculosamente a manifestação das células malignas que saíram da primeira vez desapareceu. Graças a Deus e aos seus intermediários. Obrigado também pelas vossas orações, só queria partilhar convosco esta alegre notícia. Esta é Erika Ferreira. Mais uma vez obrigado», escreveu @sarahfaraj na sua conta dos meios de comunicação social.

Por seu lado, @joshitennis escreveu: «Boa tarde, Sr. Rafael, queria escrever-lhe… Há 8 meses pedi-lhe um guia para engravidar da minha mulher, e o senhor deu-me a Capela de São Miguel, hoje temos 7 meses e eu queria agradecer-lhe a si, aos anjos e a Deus».

O poder da oração

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte também reconhece que há descrentes, pessoas cépticas que não acreditam no poder curativo da oração, por isso aproveitou a oportunidade para lhes expressar que a oração cria um escudo protector impressionante, «como aquele Salmo 91 que diz com as tuas asas que te cobrirá, mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas não te alcançarão». Ele acrescenta que as pessoas que acreditam dizem sempre que a oração muda poderosamente as suas vidas. «Tudo o que me costumava acontecer, já não me acontece mais a mim. É como aquela fé que Deus está contigo e que está contra Deus», é o que a maioria das pessoas lhe diz.

Também se refere aos sentimentos negativos ou emoções perturbadoras que afectam o corpo, a alma e a mente daqueles que sofrem com isso. «Ficamos agarrados a isso, e eles permanecem numa memória, nesse sentimento de querer vivê-lo novamente e é por isso que a palavra ressentimento, re (novamente), sentimento (sentimento) e não se cura a raiz do ressentimento, a causa. Para eles, ele recomenda:

– Rezar.

– Praticar o perdão.

– Fique grato.

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte salienta também que existem sentimentos perversos e maliciosos que podem advir de queixas, desacordos, que é o antónimo de gratidão. «Há pessoas que são atormentadas por demónios e pensam que são elas, o que significa isso, que o mal se infiltra na mente e sugere ideias negativas, pensamentos e pessoas como não têm o discernimento, pensam que é a sua própria voz e que é a voz do mal, nestes casos como é que se remove essa voz da cabeça?

– Rezando.

– Rezando.

– A fazer o Santo Rosário.

Fale com os anjos

Ele diz que falar com os anjos é como falar com um amigo, ele define-o como um diálogo de amor. «Anjo da Guarda, doce companheiro, quero que me protejas hoje, quero que tudo corra bem. Ajude-me nesta situação, ou, por exemplo, Arcanjo Miguel, proteja-me nesta viagem que vou fazer, proteja-me nesta reunião que vou ter, tire-me os meus medos, os meus medos. Pode também dizer, Arcanjo Rafael, cura a minha visão, cura esta dor que tenho na coluna, cura-me durante o sono, cura a minha mãe, cura o meu pai. Arcanjo Gabriel, ajuda-me a ter filhos, etc.», sublinha ele.

Finalmente, o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte agradece a MásQueDigital, a empresa de marketing digital que gere actualmente, por todo o apoio que a sua equipa lhe tem dado desde o início deste projecto; agradece também aos influenciadores que ajudaram a sua conta a aumentar o seu número de seguidores. «As consultorias, os influenciadores e a minha experiência pessoal permitiram o sucesso de Sanando con los ángeles», diz ele ao mesmo tempo que reconhece a lealdade do público que o segue nas suas diferentes plataformas sociais. «Obrigado a todos».

