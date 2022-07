O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, convidado especial do I Encontro de Fé ‘Desatar os Nós’ no México

Entornointeligente.com /

A primeira semana de Novembro de 2021, o I Encontro Internacional de Fé ‘Desatar os Nós’ teve lugar em Cancun (México), especificamente no Santuário de Maria Desatar os Nós. O evento contou com a presença de importantes oradores de vários países, sendo um deles o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, director da MásQueDigital e FundaSitio.

Núñez, além de ser um empresário venezuelano de sucesso, é também um ávido crente que dedicou parte dos seus recursos para aproximar as pessoas de Deus através do trabalho que faz como intercessor de oração, uma ferramenta muito poderosa e necessária nestes tempos.

Este Encontro Internacional de Fé, que é um produto dos esforços combinados da Igreja Católica, procura levar as pessoas à beleza natural do Santuário de Maria Untier of Knots, um espaço no meio da selva que nos divorcia do mundano e nos liga ao nosso espírito, com o objectivo de alcançar a paz e a felicidade.

Linha do tempo

O evento foi aberto pelo seu fundador, Padre Luis Pablo Garza, com uma bênção especial e uma palestra sobre o milagre do Santuário que, a propósito, já tem um milhão e meio de fitas brancas para petições dos visitantes, bem como mais de 200.000 fitas coloridas em agradecimento pelos favores recebidos através da intercessão da Virgem.

Depois houve várias conversas do Padre Angel Espinosa de los Monteros, que falou sobre «O direito e o dever de ser feliz» e «Acreditar é criar», o que nos aproximou da fé e tocou a nossa consciência para reflectir através de exemplos muito próximos das nossas diferentes realidades.

O coro da Casa Hogar del DIF Benito Juárez também interpretou a canção ‘Que canten los niños’ (Deixem as crianças cantar), para chamar a atenção para as crianças. Neste contexto, Lupita Aguilar, a voz de Maria e Magdala, abriu os nossos corações através das suas canções e de um rosário muito especial no qual falou de alguns dos milagres documentados, bem como do seu próprio testemunho de dedicação e amor.

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte não foi o único orador venezuelano em Cancún. Também estava presente Abimelec González, um cantor-compositor católico, conhecido pelas suas composições dedicadas à Virgem Maria Undoer of Knots. Gonzalez inspirou muitos corações, e nesta ocasião levou a adoração do Santíssimo Sacramento e um terço para unir as nossas vontades na fé.

Finalmente, a apresentação teatral do padre jesuíta Ramón Cué, chamada ‘Meu Cristo Quebrado’, interpretada por Juan Carlos Durán e com reflexões valiosas sobre como viver perto de Deus.

No seu livro A Luz dos Anjos, o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte explica com mais profundidade o que é a hierarquia angélica e o que são os 9 coros celestiais de acordo com a Bíblia. Neste sentido, enumera-os, mencionando que são os serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, poderes, principados, arcanjos e anjos.

Entornointeligente.com