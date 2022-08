O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte conhece o Santuário da Virgem Desatadora de Nós

Entornointeligente.com /

Milhares de fitas brancas acolhem todos os visitantes do Santuário da Virgen Desatadora de Nudos em Cancun, México, e o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte testemunhou esta recepção. As fitas são atadas por todos os lados e contêm as petições escritas pelos fiéis. Eles confiam na intercessão da Mãe de Deus. Eles confiam no seu amor infinito. A fé move-os. Por mais grave que seja o problema que estão a atravessar, eles simplesmente abrem os seus corações e dão à Virgem as suas intenções.

Quando o milagre acontece, os fiéis regressam ao santuário. Desta vez a fita é colorida e não contém petições, mas obrigado pelo favor concedido.

Segundo o Padre Luis Pablo Garza, fundador deste maravilhoso oásis, numa entrevista publicada num website mexicano, «temos milagres de saúde, de pessoas que não puderam engravidar, de reconciliações familiares, de cônjuges, de trabalho… há todo o tipo de questões que lhe confiam um nó, e que são atribuídas a esta devoção. Milagres físicos, morais e espirituais.

A visita ao santuário é uma experiência enriquecedora de todos os pontos de vista. Ligação com a natureza, com Deus. Para poder meditar, rezar… E os seus espaços são separados da azáfama da cidade para que os visitantes possam alcançar uma verdadeira recordação. O desenho é ecológico. Os seus caminhos estão rodeados de selva. A arquitectura é rústica, feita inteiramente de madeira.

«As pessoas que aqui vêm sentem algo muito especial, sentem uma grande paz e o contacto com a natureza ajuda muito as pessoas a encontrar Deus», acrescentou o padre na entrevista.

Um pequeno pedaço de céu

Estas palavras são confirmadas pelo empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, criador da conta Cura com os Anjos, que teve a oportunidade de visitar este lugar mágico, que ele descreveu como um pequeno pedaço do céu.

«O que mais me impressionou, o que mais senti, foi a presença amorosa da Mãe neste santuário. Além da forma como é construída, toda em madeira, estilo churuata, parece praticamente uma estalagem. O mais interessante é que está na cidade, entra-se e já se está noutro mundo, é um pequeno pedaço de céu, um céu aberto lá, é belo, não há palavras».

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte percorreu todos os espaços do santuário e em cada um deles sentiu uma paz profunda e uma ligação especial com Deus. «A capela de Santo Silêncio impressionou-me muito, parece-me algo de outro nível. A capela principal, muito bonita, com a imagem da Virgem Desatando Nós. A Plaza de los Milagros, onde as pessoas têm fitas coloridas quando o milagre foi realizado, e bem, a parte das fitas, que estão por todo o lado, em todas as estradas, fazem as suas intenções, os seus pedidos em fitas de seda branca, amarram-nas e depois o milagre acontece».

Rafael tem uma grande comunidade de seguidores nas suas redes sociais, por isso aproveitou a oportunidade para lhes mostrar como este lugar é espantoso através do seu Live.

«A experiência do Viva no Santuário tem sido maravilhosa, mais de 11.000 vistas, com a música de Amibalec González como acompanhamento, que é muito angélica ou guiada pelo Espírito Santo, muito curativa. Sem dúvida, têm sido espectaculares porque há uma boa conectividade, a comunidade de Cura com os Anjos esteve muito atenta a esta viagem», disse ele.

Durante a conversa, o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte partilhou uma anedota que ele achou muito impressionante. Ele estava sentado numa missa e de repente, durante a missa, quando chegou a hora de dar a paz, houve uma pessoa que lhe disse: «Ei, não és tu Rafael, de Cura com os Anjos? O meu nome é Agustín e sou da Venezuela. Sigo-vos e sempre tinha pedido para me encontrar convosco e ver, aconteceu».

Para ele, foi mais do que uma coincidência, foi uma dádiva de Deus. «Aquela pessoa ajudou-nos em vários Viver, precisávamos dela, e eu fiz uma cura para ele, foi muito libertadora, foi um encontro muito especial, com a sua esposa, a sua família. Imagina a possibilidade de alguém que se senta ao teu lado quando vais dar a paz, te reconhecer com a máscara e ao mesmo tempo é da Venezuela, para mim isso foi impressionante».

Finalmente, o empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, criador de Sanando con los ángeles, disse-nos que sente grande devoção pela Virgem em todas as suas invocações, especialmente pela Virgem Untier of Knots porque tem o Arcanjo Rafael, o curandeiro, na sua pintura. «E como o meu nome é Rafael e faço intercessão curativa, curativa, é interessante porque há muitos sinais com os quais me sinto identificado».

História da Virgem

A história conta que o quadro da Virgem foi pintado para agradecer o milagre de um casal que estava a atravessar uma crise. Nessa altura, era costume amarrar as mãos dos cônjuges com uma fita quando se casavam. Este era um símbolo de comunhão de vida. Com cada problema que surgisse, a esposa daria um novo nó na fita. A fita ficou cheia de nós.

Quando o casal foi ter com a virgem para lhe pedir que curasse a sua relação, todos os nós foram desatados e eles puderam viver felizes. O casal teve filhos e netos. Foi um dos seus netos que mandou pintar o quadro como forma de agradecer à Virgem pela sua intercessão.

Esta é, sem dúvida, uma história maravilhosa, e poderá conhecê-la em profundidade se tiver a sorte de viajar até Cancun e entrar naquele «pedacinho de céu» que o espera.

