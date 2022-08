O duelo entre os menonitas e «o cão raivoso da modernidade», pela lente da Magnum

Entornointeligente.com /

A casa de Cornelius e de Anna Klassen, na colónia menonita de La Batea, Zacatecas, no México, tinha apenas duas divisões e era feita de adobe revestido de amianto. A poucos centímetros da mesa da cozinha, três crianças dormiam num lençol manchado de urina sobre o chão coberto de cascas de amendoim e de beatas de cigarro. «Podes ficar connosco», ouviu Larry Towell, enquanto os pais transportavam as crianças do chão para a cama que todos iriam partilhar. Larry decidiu pernoitar. «Deitei-me sobre o lençol das três manchas molhadas como se fosse o manto de Cristo», descreve o fotógrafo. «Como se o pecado original não existisse, como se todos os seres humanos fossem perfeitos à nascença e a sua grandeza desaparecesse com a idade ou, em raros casos, florescesse e dela se fizessem santos cujo nome ninguém recorda.» Tentou dormir, com a cabeça junto às pernas da mesa da cozinha. «Ouvi um homem e uma mulher abraçar-se, a fazer amor numa pilha de bebés adormecidos.»

