O direito à sátira

«A sátira é uma forma de expressão artística e de comentário social que, através do seu exagero característico e distorção da realidade, tem naturalmente a intenção de provocar e agitar. Por esta razão, qualquer interferência no direito de um artista — ou qualquer outra pessoa — de se expressar desta forma deve ser examinada com particular cuidado, uma vez que a sátira contribui para o debate público», lembrou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) quando, no dia 26 de Junho , declarou que os tribunais portugueses tinham violado a liberdade de expressão de Tiago Abreu ao condená-lo criminal e civilmente pela publicação no seu blogue de três caricaturas da autoria do pintor António Cadete.

LINK ORIGINAL: Publico

