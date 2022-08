O chef David Muñoz diz que «pagar 365 euros» por um menu «não é coisa de ricos». A Internet contra-ataca

Entornointeligente.com /

«O teu restaurante é o mais caro de Espanha (um menu de degustação custa 365 euros por pessoa): a alta cozinha é uma experiência reservada aos ricos?», pergunta de forma realista a jornalista Valentina Dirindin a David Muñoz – também conhecido como Dabiz. O chef responde que não, «de modo algum». «Pagar 365 euros não é coisa de ricos», diz o cozinheiro, melhor do mundo no Best Chef e 4.º nos 50 Melhores Restaurantes do mundo , nesta entrevista à Vanity Fair italiana. O seu Diverxo , em Madrid, é comprovadamente o três estrelas Michelin mais caro do país.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com