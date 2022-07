Entornointeligente.com /

Jair Bolsonaro convocou este domingo os seus apoiantes a saírem à rua «uma última vez» a 7 de Setembro, quando faltar menos de um mês para as eleições presidenciais de 2 de Outubro. A convenção nacional do Partido Liberal (PL), no pavilhão do Maracanãzinho, no complexo do Maracanã do Rio de Janeiro, juntou 10 mil pessoas para a oficialização do Presidente como candidato à reeleição e do ex-ministro da Defesa, Braga Netto, como candidato a vice.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com