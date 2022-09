Entornointeligente.com /

Faz hoje precisamente 45 anos que Maria Callas , considerada por muitos a maior soprano do século XX, morreu, a 16 de Setembro de 1977. Em 2023, comemorar-se-á o centenário do seu nascimento. É inevitável que o seu nome, que nunca abandonou os escaparates da cultura erudita e popular, salpicando capas de revistas e cartazes de espectáculos, esteja de novo na boca do mundo.

