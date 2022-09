O Brasil numa encruzilhada ou Bolsonaro agarra-se ao poder no Brasil

Entornointeligente.com /

Quase nenhum outro país viveu a crise da democracia liberal de forma tão evidente como o Brasil, onde as instituições democráticas têm sido alvo de ataques constantes. À medida que o país se prepara para as suas eleições presidenciais em outubro, é muito o que está em jogo. Dependendo do resultado e, mais importante ainda, se o presidente Jair Bolsonaro o aceitar, o maior país da América Latina tornar-se-á ou um regime ainda mais manifestamente autoritário ou começará, finalmente, a reparar a sua democracia danificada.

Trata-se de uma mudança dramática em relação ao Brasil de há duas décadas. Na viragem do século, o Brasil estava a consolidar o seu sistema democrático e a ganhar influência global. Os seus mais de 20 anos de ditadura tinham terminado em meados dos anos 80 por via de uma transição pacífica e de uma nova constituição, que prometia resolver muitos dos seus males políticos e económicos de longa data. A pobreza extrema tinha sido combatida através de programas de bem-estar inovadores e do salário mínimo. A influência diplomática do Brasil expandiu-se por todo o mundo, os seus laços económicos com os países vizinhos aprofundaram-se, e, como líder dos BRIC, estava preparado para acolher tanto o Campeonato do Mundo de Futebol como os Jogos Olímpicos de Verão. Mas, em 2012, como um impacto tardio da crise financeira, uma epidemia global de populismo de direita estava a ganhar terreno no Brasil.

Houve poderosas forças conservadoras a reafirmarem-se, muitas vezes por meios não democráticos, culminando na sua recusa em aceitar o resultado das eleições presidenciais de 2014. Este movimento, sem precedentes em tempos democráticos, foi coordenado por uma aliança oportunista entre conglomerados empresariais e da comunicação social, e um movimento popular libertário que tomou as ruas para exigir, de forma questionável, a destituição de Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do país. Isto abriu o caminho para que que as forças de influência tradicionalista regressassem ao poder em 2016, quando os corruptos políticos infiltrados juntaram forças com figuras influentes dos militares que eram hostis às investigações de Dilma Rousseff sobre as atrocidades cometidas pelo regime militar.

A desconexão entre forças profundamente conservadoras que regressavam ao poder sem a legitimidade dos votos abriu caminho a uma situação de caos generalizado na corrida presidencial de 2018, que ocorreu a meio de uma crise económica. Os principais partidos conservadores não conseguiram ganhar tração nas urnas e a única figura verdadeiramente popular, o antigo presidente Lula, tinha sido ilegalmente impedido de concorrer. Esta situação criou uma tempestade perfeita que permitiu ao congressista Jair Bolsonaro, há muito tempo infiltrado e pouco conhecido, ganhasse a imagem de candidato contra o sistema estabelecido que tinha sido escolhido por Deus para resolver a crise (em grande medida fabricada) do país.

Eleito por uma coligação «estilo Frankenstein» de ideólogos liberais, conglomerados do agronegócio de exportação, líderes militares reacionários e forças evangélicas moralmente conservadoras, Bolsonaro continua a glorificar a ditadura e a atacar a agenda dos direitos humanos, que ele enquadra como antitética aos valores da população. Promoveu a misoginia ostensiva, o chauvinismo, os ataques às minorias e conduziu o país através de embaraçosos fiascos diplomáticos, a defesa mais explícita da destruição ambiental e políticas anti-indígenas. Trabalhou ativamente para impedir a compra de vacinas contra a covid, negando que a covid-19 representasse uma ameaça para a saúde pública. Tem atacado, de forma consistente, as instituições democráticas do país e apelou aos seus apoiantes mais eloquentes para o ajudarem a levar ao poder, «no tempo certo», um governo abertamente autoritário.

Durante todo o processo, Bolsonaro enfrentou alguma resistência entre os governadores locais, o Congresso e, mais frequentemente, o poder judicial federal. Nenhum deles, porém, conseguiu domar inteiramente os seus impulsos ditatoriais e apenas as eleições, marcadas para outubro, podem livrar o Brasil dos últimos vestígios de podridão do regime militar. Como seria previsível, Bolsonaro tem dito que se reserva o direito de só aceitar uma derrota se julgar que as eleições se realizaram de forma justa.

Bolsonaro tem estado constantemente atrás de Lula nas sondagens e, ao atacar os resultados antes do dia das eleições, prepara-se para tentar permanecer no poder de forma ilegal. Não é claro se tem o apoio das forças armadas para alcançar este objetivo. O facto de esta possibilidade ter de ser levada a sério é uma mancha evidente no percurso democrático do Brasil.

O Brasil tem um sistema eleitoral nacional e adotou o voto eletrónico, o que permite conhecer os resultados numa questão de horas. Tribunais eleitorais independentes supervisionam a realização de eleições e todos os partidos e meios de comunicação social estão envolvidos em todo o processo, que é altamente transparente e que tem sido visto até à recente ascensão da extrema-direita como digno de confiança por todos os brasileiros.

As forças democráticas em todo o Brasil estão mobilizadas para defender os seus direitos. Mas contarão com a solidariedade de forças semelhantes noutras geografias, sobretudo na Europa e nos EUA, o vizinho mais poderoso e influente da região. Os sindicatos brasileiros, e outros sindicatos internacionais, militantes de base, estudantes e todas as forças progressistas e democráticas têm de se unir para defender os princípios democráticos e defender o respeito pelos resultados eleitorais. Ou as democracias trabalham em conjunto para se defenderem ou os agentes antidemocráticos sairão vencedores.

Rafael R. Ioris é professor de História e Política da América Latina e do Brasil na Universidade de Denver.

