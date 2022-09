Entornointeligente.com /

Um calendário caprichoso fez com que a data que assinala o bicentenário da independência do Brasil coincidisse com a época eleitoral que antecede aquelas que são provavelmente as eleições mais determinantes da História recente do país. Para o Presidente Jair Bolsonaro, tudo serve para o seu objectivo primordial de se manter no poder e os acontecimentos desta quarta-feira estão irremediavelmente subjugados a essa vontade.

