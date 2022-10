Entornointeligente.com /

O Assunto #808: 2º turno – o papel dos palanques estaduais Dois dias depois de fechadas as urnas, Jair Bolsonaro (PL) já obteve a adesão declarada dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país. Uma movimentação rápida que busca reverter, pela via das alianças, a vantagem de cerca de 6 milhões de votos obtida nas urnas por Lula (PT). Por Renata Lo Prete

05/10/2022 01h39 Atualizado 05/10/2022

Dois dias depois de fechadas as urnas, Jair Bolsonaro (PL) já obteve a adesão declarada dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país. Uma movimentação rápida que busca reverter, pela via das alianças, a vantagem de cerca de 6 milhões de votos obtida nas urnas por Lula (PT). Neste episódio, Renata Lo Prete conversa com Bernardo Mello Franco sobre a importância das máquinas públicas locais para dar capilaridade e tração às campanhas. «São Paulo é decisivo», afirma o colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. Bolsonaro precisa aumentar sua vantagem no Estado e, para isso, conta com a associação ao favorito na disputa local, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o recém-conquistado «apoio incondicional» do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Do outro lado, Lula enfrenta um «uma situação crítica» para conquistar novos votos dos paulistas, dada a força demonstrada pelo bolsonarismo, especialmente no interior. No Rio, Cláudio Castro (PL) deve mobilizar «a maioria esmagadora dos prefeitos e deputados estaduais» em favor do presidente. Em Minas, avalia Bernardo, o empenho real do reeleito Romeu Zema (Novo) ainda «é uma incógnita». O jornalista analisa também a situação na Bahia e no Rio Grande do Sul.

O que você precisa saber:

PT: recebe o apoio dos partidos PDT e Cidadania Ciro: 'acompanho a decisão do meu partido. É a única saída' Minas: reeleito, Zema anuncia apoio a reeleição de Bolsonaro Rio: do mesmo partido, Cláudio Castro apoia Bolsonaro PSDB: derrotado em SP, Garcia declara voto em Bolsonaro APURAÇÃO COMPLETA: presidente, governador, senador e deputado

