O Assunto #807: O novo desenho da Câmara e do Senado

04/10/2022 01h41 Atualizado 04/10/2022

No segundo de dois episódios de resenha dos resultados eleitorais, Renata Lo Prete conversa com Thomas Traumann sobre o desfecho da disputa pelas 513 cadeiras da Câmara e por 27 das 81 do Senado. Na contramão da altíssima taxa de renovação de 2018, agora foram reeleitos 287 deputados – maior número desde 1998. Em comum, afirma o jornalista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ambas votações impuseram ondas conservadoras no Congresso: o PL, partido de Jair Bolsonaro, terá a partir de janeiro de 2023 a maior bancada na Câmara e no Senado. Efeitos de um combo que inclui mudança na legislação eleitoral, financiamento público bilionário de campanha e a imposição do orçamento secreto – que somente este ano liberou R$ 36 bilhões em emendas. «Foi uma reação à antipolítica de 2018, e a tática deu certo», afirma. Soma-se a isso a consolidação do bolsonarismo como força política-ideológica: «Muitos candidatos só conseguiram votos com o carimbo de Bolsonaro». Thomas aponta que a avalanche de aliados eleitos no Senado demonstra de forma mais clara este «carimbo presidencial», mas, no caso da Câmara «o vencedor não é necessariamente ele, mas Arthur Lira (PP-AL)». Na composição total do Congresso, as demais forças políticas perderam espaço. Para o campo da centro-direita, o cenário é de «terra arrasada» – em especial ao PSDB, que já elegeu presidente da República duas vezes e, agora, fica sem o governo de São Paulo pela primeira vez em 28 anos e com apenas 13 deputados. Na esquerda, o «PT teve uma vitória» ao aumentar sua bancada, mas o resultado da aliança com PSB e demais partidos foi «abaixo do esperado e a legenda ficou mais fragilizada que em 2018». Renata e Thomas analisam também os cenários em caso de vitória de Lula ou Bolsonaro. Se o petista vencer, afirma o jornalista, precisará entender rápido que o Congresso «mudou muito e tem outra capacidade de pressionar e ser protagonista». No caso de reeleição, «a prioridade política de Bolsonaro será controlar o Supremo», avalia. «As questões institucionais brasileiras estariam em risco muito maior do que nos últimos 4 anos», conclui.

O que você precisa saber:

Congresso: os deputados federais eleitos em cada estado Lista: os 27 senadores eleitos neste domingo PL: 8 senadores e maior bandada em 2023 Renovação: 54,6% se reelegem na Câmara, menos que em 2018 Câmara: terá deputadas trans pela 1ª vez na história Mais votados: lista tem Boulos, Deltan e Salles Nikolas Ferreira: o deputado mais votado do país Fora: Cunha, Serra e Joice não conseguem se eleger APURAÇÃO COMPLETA: presidente, governador, senador e deputado

