Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Fantástico Liz Truss Brasil no Oscar O Assunto #788: A Independência para além da Corte 'Até os anos 50, a história da Independência foi contada do ponto vista do Rio de Janeiro', afirma o historiador Evaldo Cabral de Mello, autor do livro A Outra Independência. Neste episódio, ele detalha os processos históricos que levaram à emancipação do país e explica por que ela se deu a partir 'dois golpes de Estado' liderados por D. Pedro I. Por Renata Lo Prete

06/09/2022 00h05 Atualizado 06/09/2022

Você pode ouvir O Assunto no g1 , no GloboPlay , no Spotify , no Castbox , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Deezer , na Amazon Music , no Hello You ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga O Assunto, para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

«Até os anos 50, a história da Independência foi contada do ponto vista do Rio de Janeiro», diz o historiador Evaldo Cabral de Mello. Ele é autor do livro «A Outra Independência», que trata das movimentações políticas entre a Revolução Pernambucana, em 1817, e a Confederação do Equador, em 1824. A resistência na província contra o projeto centralizador da Casa Real é o ponto de partida deste episódio com Renata Lo Prete. De acordo com o integrante da Academia Brasileira de Letras, a emancipação brasileira foi composta por «dois golpes de Estado dados por dom Pedro I»: o primeiro contra Portugal, celebrado no 7 de setembro, e o segundo na dissolução da Assembleia Constituinte, em 1823. Para Evaldo, boa parte das dificuldades na administração do Brasil vêm de seu tamanho: «Portugal nunca deveria ter violado o Tratado de Tordesilhas». E de uma chaga essencial: a ausência de políticas de inserção social para aos negros recém-libertos após o 13 de maio de 1888. «O Brasil foi definitivamente comprometido pela escravidão», afirma.

O que você precisa saber:

1822: a importância da princesa Leopoldina na proclamação Dom Pedro I: do grito da independência à volta para Portugal Entenda: a participação das mulheres na Independência Entenda: a importância dos negros na Independência VÍDEO: o bicentenário da Independência do Brasil

O podcast O Assunto é produzido por: Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski e Eto Osclighter. Apresentação: Renata Lo Prete.

1 de 1 — Foto: Comunicação/Globo — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com