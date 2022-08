Entornointeligente.com /

O Assunto #784: Paralisia infantil – queda livre da vacinação O Brasil registrou um caso de poliomielite pela última vez em 1989. Porém, desde 2015 a cobertura vacinal vem caindo, fechando o ano passado em apenas 67%. E a adesão à campanha nacional em curso ainda é muito baixa. Por Renata Lo Prete

31/08/2022 00h44 Atualizado 31/08/2022

O Brasil registrou um caso de poliomielite pela última vez em 1989. Porém, desde 2015 a cobertura vacinal vem caindo, fechando o ano passado em apenas 67%. E a adesão à campanha nacional em curso ainda é muito baixa. Em conversa com Renata Lo Prete, o infectologista Marco Aurélio Sáfadi destaca a importância de recuperar «o número mágico» de 95% na faixa etária de 0 a 5 anos. Só ele pode garantir que, mesmo diante de um ou outro caso vindo de fora, o vírus não encontre «condições para circular» no país. Presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sáfadi lembra que a paralisia, especialmente dos membros inferiores, é o «resultado dramático» verificado nos casos mais graves de polio, doença transmitida pela boca e pelas fezes cujos sintomas incluem febre, mal-estar, vômitos e diarreia. Ele também elenca fatores que ajudam a explicar o tombo da curva de aplicação de uma vacina supereficiente contra uma doença para a qual não existe tratamento. Entre eles, notícias falsas e e falta de comunicação adequada por parte das autoridades.

O que você precisa saber:

Vacinação: menos de 25% do público-alvo procurou os postos Mundo: casos em diferentes países ligam o alerta para risco Brasil: como entrou em lista de 'alto risco' de volta da pólio ENTENDA: os riscos de não imunizar crianças contra a doença O QUE É: a doença conhecida como paralisia infantil? Tire dúvidas: 'Perdi a carteirinha de vacinação, e agora'?

