O Assunto #782: Para entender a sucessão no Amazonas

O Estado que ocupou o noticiário nacional ao produzir as imagens mais fortes da pandemia, tem na disputa dois ex-governadores contra o atual. Wilson Lima (União Brasil) busca a reeleição após escapar de um impeachment em 2020. Ele lidera na mais recente pesquisa Ipec com 30% das intenções empatado com Amazonino Mendes (Cidadania), que ocupou o posto outras quatro vezes. Eduardo Braga (MDB) aparece em terceiro, com 16%, depois de ter deixado, apoiado por Lula (PT), depois de um rompimento com o PT em 2016. «Eleição marcada também pela rejeição desses três nomes», comenta a colunista de política da BandNews Manaus Rosiene Carvalho. Em conversa com Renata Lo Prete, a jornalista que cobre a política amazonense no seu blog, destaca que neste ano, ao contrário de 2018, o petista lidera no Estado (48% no primeiro turno) e a imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve ser tão usada no Estado (35%). Ela recorda ainda dos dois colapsos no sistema de saúde, «o primeiro com compra superfaturada de respiradores» e «o segundo que causou falta de oxigênio nos hospitais». Apesar deles, Rosiene avalia que com «a máquina pra funcionar», Wilson segue competitivo.

Você pode ouvir O Assunto no g1 , no GloboPlay , no Spotify , no Castbox , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Deezer , na Amazon Music , no Hello You ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga O Assunto, para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

Candidatos começam programa eleitoral na TV com jingles, biografias e críticas a rivais Amazonas terá 28 candidatos à reeleição em diferentes cargos em 2022 Ipec: Amazonino e Wilson estão empatados com 30% na disputa para o governo do AM Pesquisa Ipec no AM: Lula tem 48% e Bolsonaro 35% entre eleitores do estado Pesquisa Ipec no AM: 39% reprovam gestão do presidente Bolsonaro; 32% aprovam Ipec: 35% dos eleitores consideram governo Wilson Lima ruim ou péssimo; 31% aprovam

