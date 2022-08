Entornointeligente.com /

O Assunto #780: Europa – uma seca que já entrou para a história O quadro preocupa desde o início de 2022, mas se agravou muito no verão e sobretudo em agosto, com os termômetros nas alturas. Segundo a Comissão Europeia, a seca deste ano pode superar a de 2018, tornando-se a pior no continente em 500 anos. Por Renata Lo Prete

O quadro preocupa desde o início de 2022, mas se agravou muito no verão e sobretudo em agosto, com os termômetros nas alturas. Segundo a Comissão Europeia, a seca deste ano pode superar a de 2018, tornando-se a pior no continente em 500 anos. Em conversa com Renata Lo Prete, o correspondente da TV Globo Leonardo Monteiro descreve as imagens apocalípticas de rios como Elba, Reno, Danúbio e Loire, reduzidos a porção ínfima do volume habitual de água. E conta das surpresas descobertas em seus leitos, como restos de navios da 2ª Guerra. Baseado em Lisboa, o jornalista trata ainda do racionamento enfrentado por milhões de europeus e de perdas que vão da safra de diversos grãos à geração de energia. Participa também do episódio Sérgio Henrique Faria, professor no Centro Basco de Mudanças Climáticas e um dos autores do mais recente relatório do IPCC, painel intergovernamental das Nações Unidas sobre o tema. «Os modelos todos indicam a tendência de mais eventos extremos para as próximas décadas», diz o pesquisador.

FOTOS: seca revela pegada de dinossauro, navio nazista e mais VÍDEO: Na China, seca revela estátuas budistas centenárias 'Stonehenge espanhol': emerge em barragem atingida pela seca 'Pedras da fome': reveladas em rios da Europa após seca Rio Danúbio: seca revela navios alemães da 2ª Guerra 2ª Guerra Mundial: bomba aparece nas águas do rio Pó na Itália

