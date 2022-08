Entornointeligente.com /

Eleições Fantástico Lei de Cotas Resgate de menino Bolsonaro no JN O Assunto #778: O coração emprestado e o sequestro do bicentenário Em 2020 e 2021, Jair Bolsonaro usou a celebração do 7 de setembro para, respectivamente, fazer pouco da pandemia e ameaçar golpe. Neste ano, quando o Brasil comemora 200 anos de sua Independência, o governo acertou com Portugal o empréstimo do coração de d. Pedro I, a ser recebido com honras de chefe de Estado. Por Renata Lo Prete

Em 2020 e 2021, Jair Bolsonaro usou a celebração do 7 de setembro para, respectivamente, fazer pouco da pandemia e ameaçar golpe. Neste ano, quando o Brasil comemora 200 anos de sua Independência, o governo acertou com Portugal o empréstimo do coração de d. Pedro I, a ser recebido com honras de chefe de Estado. «Um órgão morto, tomado como relicário», define a historiadora Lilia Schwarcz, co-autora do livro «O sequestro da Independência: Uma História da Construção do Mito do Sete de Setembro». Em conversa com Renata Lo Prete, a professora da USP alerta para o fato de que «efemérides são momentos eficientes para que sejam construídas histórias de poder». Para Lilia, trata-se de um rito para que Bolsonaro avance na pauta de um pretenso «golpe na legalidade», ou seja, uma situação na qual possa «se vincular, no imaginário, à imagem do imperador». Não seria a primeira vez, explica a historiadora: na comemoração dos 150 anos da Independência, o governo militar importou a ossada de d. Pedro I. Em ambos os momentos, dois disfarces para a «falta de projeto de país», mas que agora é também «um golpe final no sequestro dos símbolos brasileiros».

Dom Pedro: por que o coração fica em Portugal e ossos, no Brasil Brasília: coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em avião da FAB FOTOS: veja imagens do coração de Dom Pedro I CONTEXTO: as manifestações do 7 de Setembro de 2021

