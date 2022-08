Entornointeligente.com /

Eleições Juiz suspeito de assédio Isolado em ilha Gasolina mais barata Circuito sertanejo O Assunto #774: Para entender a sucessão em Pernambuco Entre vários sobrenomes tradicionais da política local, desponta isolado na liderança o de Marília Arraes (Solidariedade), neta de um ex-governador (Miguel Arraes) e prima de outro (Eduardo Campos). Ela foi a primeira dissidência do grupo que chegou ao poder em 2007 com Eduardo. Por Renata Lo Prete

Entre vários sobrenomes tradicionais da política local, desponta isolado na liderança o de Marília Arraes (Solidariedade), neta de um ex-governador (Miguel Arraes) e prima de outro (Eduardo Campos). «Ela foi a primeira dissidência do grupo» que chegou ao poder em 2007 com Eduardo, explica neste episódio Gerson Camarotti, comentarista da TV Globo e colunista do g1. Enquanto a deputada federal registra 33% na recém-divulgada pesquisa do Ipec, seus principais adversários estão embolados numa faixa que vai dos 11% aos 6%. Aí aparecem, em ordem decrescente, a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB), o ex-prefeito de Jaboatão Anderson Ferreira (PL), o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) e o deputado federal Danilo Cabral (PSB) -este último correligionário e candidato do atual governador, Paulo Câmara, em aliança com o PT. Convidado por Renata Lo Prete a analisar a disputa no Estado onde nasceu e iniciou sua trajetória no jornalismo, Camarotti dimensiona o desgaste e as chances de reação dos herdeiros políticos de Campos, morto em acidente de avião quando concorria ao Planalto, em 2014. Numa praça em que Lula (PT) tem hoje mais de 40 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente «é o grande eleitor» e se conduz de maneira pragmática»: formalmente apoia Cabral, mas permite que a ex-petista use seu nome na campanha.

O que você precisa saber:

Especial: página detalha pesquisas para presidente e governador Pesquisa Ipec: desempenho de Lula e Bolsonaro em 6 estados LISTA: Quem são os candidatos ao governo de Pernambuco Rejeição: Danilo tem 22% e Marília, 19% Paulo Câmara: 53% reprovam gestão; 15% aprovam Ipec: Marília tem 33%; Raquel, 11%; Anderson, 10%; Miguel, 9%; Danilo, 6%

