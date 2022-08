Entornointeligente.com /

Eleições Moraes no TSE Militares chineses na Rússia Cama ‘roubada’ Demi Lovato no Brasil O Assunto #774: A ameaça nuclear chamada Zaporizhzhia Logo nos primeiros dias de invasão, a Rússia se apoderou do complexo que responde por 20% do abastecimento de eletricidade na Ucrânia. Meses de silêncio a respeito se passaram até que, em agosto, começaram os bombardeios no entorno da maior usina nuclear da Europa, reacendendo o trauma da explosão, em 1986, de um dos reatores de Chernobyl, desastre que deixou dezenas de milhares de vítimas e espalhou efeitos ambientais pelo continente. Por Renata Lo Prete

Logo nos primeiros dias de invasão, a Rússia se apoderou do complexo que responde por 20% do abastecimento de eletricidade na Ucrânia. Meses de silêncio a respeito se passaram até que, em agosto, começaram os bombardeios no entorno da maior usina nuclear da Europa, reacendendo o trauma da explosão, em 1986, de um dos reatores de Chernobyl, desastre que deixou dezenas de milhares de vítimas e espalhou efeitos ambientais pelo continente. Em conversa com Renata Lo Prete, o professor Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense, destaca o ineditismo do que Vladimir Putin fez em março: «É a primeira vez que uma central nuclear é ocupada e militarizada por uma força invasora». E diz que o quadro agora pode se revelar ainda mais grave: atacar uma instalação dessas «é crime de guerra». Daí a troca de acusações entre os governos. Moscou nega responsabilidade, alegando que não teria por que mirar uma usina sob seu controle. Enquanto Kiev sustenta que, «disparando a partir de lá, a Rússia impossibilita revide», explica Brustolin. Para o pesquisador de Harvard, a ONU pouco pode fazer. «É difícil até chegar ali, porque a Rússia impôs várias condições», afirma. Nesta quinta-feira, o secretário-geral, Antonio Guterres, irá à cidade ucraniana de Lviv, mas ainda não existe nada acertado para inspeção independente do local em perigo.

ONU: Há 'risco real' de desastre em usina nuclear na Ucrânia Rússia: acusa Ucrânia de ataque à central nuclear Zaporizhzhia: conheça a maior usina nuclear da Europa MAPA: Onde ficam as usinas nucleares da Ucrânia VÍDEO: Entenda a importância da usina nuclear de Zaporizhzhia

