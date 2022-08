O Assunto #773: Eleições – usos e abusos nas redes sociais

Entornointeligente.com /

16/08/2022 00h50 Atualizado 16/08/2022

A campanha começa oficialmente nesta terça-feira, mesma data em que o Tribunal Superior Eleitoral troca de comando. Agora sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, o TSE quer se aproveitar da experiência traumática de 2018 para conter a desinformação. Para isso, fechou acordos com diferentes plataformas. Mas, dadas a profusão de conteúdo e a resistência das empresas, o máximo que se consegue é «enxugar gelo», avalia Pablo Ortellado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital e professor da USP. Em conversa com Renata Lo Prete, o colunista do jornal O Globo pondera que ataques entre candidatos sempre existiram. A grande novidade é a ofensiva de um deles contra as regras do jogo. «O elemento mais preocupante são os ataques ao sistema eleitoral», diz. Na disputa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) nas redes, importa menos o número individual de seguidores e mais o tamanho do exército de influenciadores a serviço de cada um, avalia o pesquisador. Ele também elenca as plataformas que mais preocupam pelo potencial de disseminação de fake news: WhatsApp (dificuldade de rastreamento das mensagens), Facebook (investiu pouco em transparência) e YouTube (comprometimento ainda frágil com a retirada de conteúdo enganoso).

O que você precisa saber:

TSE: intensifica combate à violência de gênero nas redes sociais Infográfico: os bens declarados pelos candidatos à Presidência Lula e Bolsonaro: metade do horário eleitoral gratuito em 2022 Jingles genéricos: melodias de hits e nomes fictícios nas eleições TikTok: 'Tô com Bolsonaro' x 'Lula, vou votar em tu'

