Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Dia dos pais Taiwan x China Mega-Sena Mudanças no WhatsApp O Assunto #770: Justiça aperta o cerco contra Trump A operação realizada por agentes do FBI no endereço do ex-presidente na Flórida joga luz sobre um caso menos comentado que o da invasão do Congresso, porém de maior potencial imediato de dano. O material recolhido em Mar-a-Lago não poderia ter deixado a Casa Branca. Por Renata Lo Prete

11/08/2022 01h47 Atualizado 11/08/2022

Você pode ouvir O Assunto no g1 , no GloboPlay , no Spotify , no Castbox , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , no Deezer , na Amazon Music , no Hello You ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga O Assunto, para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

A operação realizada por agentes do FBI no endereço do ex-presidente na Flórida joga luz sobre um caso menos comentado que o da invasão do Congresso, porém de maior potencial imediato de dano. O material recolhido em Mar-a-Lago «nem poderia ter deixado a Casa Branca», diz Guga Chacra, lembrando que, nos EUA, qualquer registro oficial do presidente é considerado bem público e deve permanecer no Arquivo Nacional. Desaparecer com esses documentos pode resultar até em inelegibilidade. Para o comentarista da TV Globo em Nova York, também colunista do jornal O Globo, essa ação inédita dificilmente teria sido autorizada «sem evidência de crime». Na conversa com Renata Lo Prete, o jornalista recapitula as diferentes apurações em curso contra Donald Trump -em depoimento nesta 4ª feira em Nova York, o ex-presidente invocou a 5ª emenda à Constituição para não responder perguntas sobre suspeitas de fraude em seus negócios privados. Passando da polícia à política, Guga analisa o domínio de Trump sobre o Partido Republicano e o que ameaça rompê-lo. E avalia se o ex-presidente está hoje mais perto da cadeia, do impedimento eleitoral ou de uma nova candidatura à Casa Branca.

O que você precisa saber:

Fraude fiscal: Trump se recusa a responder interrogatório Eleições 2024: investigação pode impedi Trump de concorrer? FBI: o que se sabe sobre as buscas na mansão da Flórida EUA: operação na casa de Trump gera reações no meio político Trump: como se aproveita das buscas em benefício próprio Trump: 'eles até arrombaram meu cofre' Investigação: papéis na privada e má-gestão de documentos

O podcast O Assunto é produzido por: Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski e Eto Osclighter. Apresentação: Renata Lo Prete.

1 de 1 — Foto: Comunicação/Globo — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com