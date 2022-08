Entornointeligente.com /

O Assunto #768: Eleição – como fica a economia no dia seguinte A escalada golpista do presidente da República acordou a sociedade civil para o imperativo de defender as instituições e o sistema de votação. Em paralelo, seis especialistas com larga experiência no setor público lançam agora um documento intitulado «Contribuições para um Governo Democrático e Progressista». Por Renata Lo Prete

09/08/2022 01h53 Atualizado 09/08/2022

A escalada golpista do presidente da República acordou a sociedade civil para o imperativo de defender as instituições e o sistema de votação. Em paralelo, seis especialistas com larga experiência no setor público lançam agora um documento intitulado «Contribuições para um Governo Democrático e Progressista». Um de seus autores, Bernard Appy, diz a Renata Lo Prete que a perspectiva de um cenário internacional adverso e a fatura da irresponsabilidade eleitoreira da atual gestão desenham um 2023 «muito desafiador». Lula, observa o ex-número 2 da Fazenda na administração do petista, «errou» ao qualificar como «herança maldita» o legado do tucano Fernando Henrique Cardoso. Maldita, afirma, será a herança deixada por Jair Bolsonaro. Em resposta, Appy e colegas (os também economistas Persio Arida, Marcelo Medeiros e Francisco Gaetani, o cientista político Sergio Fausto e o advogado Carlos Ari Sundfeld) propõem, entre outras medidas, uma «política fiscal de transição» para os próximos 4 anos, que não abandone de todo o teto de gastos, mas permita um excedente (1% do PIB) a ser destinado a políticas de distribuição de renda e investimentos em ciência e proteção ambiental. No capítulo tributário, uma das ênfases é em mudanças «que estimulem a formalização dos trabalhadores». O diretor do Centro de Cidadania Fiscal também explica por que o documento será entregue a todos os candidatos ao Planalto menos Bolsonaro: «A defesa do Estado democrático de direito é pressuposto básico» da iniciativa.

O que você precisa saber:

LINK ORIGINAL: G1 Globo

