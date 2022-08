Entornointeligente.com /

Eleições Boate Kiss Frota X Chico Buarque 5G no Brasil Caso Bárbara Victoria O Assunto #765: A armadilha do consignado com Auxílio Brasil Em novo capítulo do vale-tudo rumo às urnas, Jair Bolsonaro acaba de sancionar medida provisória que permite comprometer até 40% do benefício com o pagamento dessa modalidade de empréstimo. E sem limite para os juros cobrados. Um combinado explosivo para famílias que mal conseguem se alimentar com os R$ 400 mensais, elevados para R$ 600 somente até o final do ano. Por Renata Lo Prete

05/08/2022 01h23 Atualizado 05/08/2022

Em novo capítulo do vale-tudo rumo às urnas, Jair Bolsonaro acaba de sancionar medida provisória que permite comprometer até 40% do benefício com o pagamento dessa modalidade de empréstimo. E sem limite para os juros cobrados. Um combinado explosivo para famílias que mal conseguem se alimentar com os R$ 400 mensais, elevados para R$ 600 somente até o final do ano, alerta Ione Amorim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto de Defesa do Consumidor. Para esse segmento, caberiam linhas de crédito emergenciais, «mas com orientação e em outras condições», afirma a economista. O modelo adotado «atende aos interesses do sistema bancário» em prejuízo dos mais vulneráveis, lançados na espiral de endividamento que assola o país. «O nome disso é estelionato eleitoral», resume Flávia Oliveira, comentarista da GloboNews e colunista do jornal O Globo e da rádio CBN. Na conversa com Renata Lo Prete, ela enumera várias iniciativas do governo com o mesmo propósito, como as «bondades» temporárias aprovadas na PEC Kamikaze. Sobre a mais recente delas, a jornalista conclui: «A população pobre precisa de assistência social, não de empréstimo».

TIRE DÚVIDAS: Crédito consignado com Auxílio Brasil exige cuidado ENTENDA: Os novos limites do consignado para trabalhadores e aposentados Bolsonaro sanciona lei que autoriza a União a descontar dos repasses aos beneficiários

