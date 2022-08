Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Buraco no Atacama Varíola dos macacos PMs absolvidos Crise entre EUA e China O Assunto #763: Pelosi em Taiwan, e a tensão entre EUA e China Coordenador do Centro de Estudos das Civilizações da Ásia da ESPM, Fausto Godoy analisa em conversa com Natuza Nery que um possível conflito «não interessa» a nenhuma das partes. Ele, que já morou nas capitais dos dois países, diz que o confronto mancharia a imagem chinesa e seria prejudicial ao governo de Taipei, dependente economicamente de Pequim. Por Renata Lo Prete

03/08/2022 00h53 Atualizado 03/08/2022

Você pode ouvir O Assunto no g1 , no GloboPlay , no Spotify , no Castbox , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , no Deezer , na Amazon Music , no Hello You ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga O Assunto, para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

A visita da presidente da Câmara dos EUA foi a primeira de uma alta autoridade norte-americana em 25 anos . Atitude avaliada como uma provocação, já que Taiwan é considerado território chinês por Pequim. A escalada de tensão é um dos piores momentos da relação desde a separação provocada pela Revolução Chinesa (1949), quando «Taiwan passa a ser uma ilha rebelde» , explica o embaixador aposentado Fausto Godoy. Coordenador do Centro de Estudos das Civilizações da Ásia da ESPM, Godoy analisa em conversa com Natuza Nery que um conflito «não interessa» a nenhuma das partes . Ele, que já morou nas capitais dos dois países, diz que o confronto mancharia a imagem chinesa e seria prejudicial ao governo de Taipei, dependente economicamente de Pequim. Em relação aos EUA, Fausto analisa como a decisão de Pelosi diz muito mais sobre política interna do que externa. «Ela precisa manter a cara do partido Democrata» de olho nas eleições de meio de mandato, quando o partido pode perder maioria no Congresso .

O que você precisa saber:

ENTENDA : Por que a ida de Pelosi a Taiwan piora a crise entre EUA e China NANCY PELOSI : Quem é a pivô do acirramento de ânimos China diz a embaixador dos EUA que 'não ficará de braços cruzados' Chineses falam em provocação e prometem reação militar VÍDEO : Veja momento em que o voo de Pelosi chega a Taipei

O podcast O Assunto é produzido por: Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski e Eto Osclighter. Apresentação: Renata Lo Prete.

1 de 1 — Foto: Comunicação/Globo — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com