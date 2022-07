Entornointeligente.com /

Eleições Novo RG Gangue do ‘mata-leão’ Luva de pedreiro Prévia da inflação O Assunto #758: A Europa cansada da guerra Renata Lo Prete recebe o professor de Relações Internacionais Tanguy Baghdadi, que analisa as dificuldades da União Europeia em reduzir consumo de gás natural e chegar a consenso sobre como lidar com a Rússia, principal fornecedora do combustível Por Renata Lo Prete

Na maior economia da região, o chanceler Olaf Scholz avisou que o vertiginoso aumento nos preços da energia será repassado ao consumidor. A dificuldade dos países do bloco até chegar a uma meta (opcional) de redução no consumo de gás natural expõe a falta de consenso sobre como lidar com a Rússia, principal fornecedora, decorridos cinco meses da invasão à Ucrânia. Para analisar esse quadro e as perspectivas do conflito, Renata Lo Prete recebe Tanguy Baghdadi, professor de Relações Internacionais na Universidade Veiga de Almeida e fundador do podcast Petit Journal. «Quando a Alemanha faz um movimento como esse, dá a senha para outros governos admitirem que não estão conseguindo arcar com as consequências da guerra», ele afirma. Tanguy trata também das incertezas em torno do acordo mediado pela Turquia para liberar os grãos retidos na Ucrânia -um dia depois do anúncio, os russos bombardearam o porto de Odessa.

Economia: UE e Reino Unido estendem sanções contra a Rússia por mais seis meses Ministro das Relações Exteriores: Lavrov diz que Rússia pretende derrubar governo da Ucrânia Entrevista: para ucranianos, vitória é voltar à vida normal, diz Zelensky Grãos: Ucrânia trabalha para retomar exportações, mas aponta ataques russos como riscos

