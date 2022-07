O Assunto #740: PEC Kamikaze – auxílios e bombas

Entornointeligente.com /

01/07/2022

A proposta de emenda constitucional esnobada pelo ministro da Economia em fevereiro acaba de passar, em versão mais que turbinada, em dois turnos no Senado. Entre uma data e outra, falharam seguidas manobras para conter a alta dos combustíveis. Agravaram-se as condições de vida da população e também a situação eleitoral de Jair Bolsonaro. «É a última opção para levá-lo ao segundo turno», diz o analista político Thomas Traumann sobre o texto que, ao instituir estado de calamidade pública até 31 de dezembro, permite gastar sem respeitar teto, além de dar a volta em restrições da legislação eleitoral. Entre benefícios, vales e vouchers para caminhoneiros e taxistas, serão aproximadamente R$ 41 bilhões de impacto fiscal, a ser sentido a partir de 2023. Na conversa com Renata Lo Prete, Traumann, colunista da revista Veja e do site Poder 360, analisa ainda outros itens da pauta pré-recesso do Congresso, como o esforço para blindar o Orçamento secreto, seja qual for o próximo governo.

O que você precisa saber:

PEC de R$ 38 bi: relator prevê estado de emergência para pacote Ano eleitoral: PEC que amplia Auxílio Brasil 'passa a perna na lei' Miriam Leitão: 'Governo está usando os pobres', diz sobre PEC

