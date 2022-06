O Assunto #726: Censo 2022 e a população LGBTQIA+

Entornointeligente.com /

13/06/2022 00h30 Atualizado 13/06/2022

A Justiça Federal do Acre determinou que o IBGE inclua questões sobre orientação sexual e identidade de gênero no questionário do censo demográfico deste ano. No entanto, ao recorrer da decisão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística alega que a única alternativa possível para a inclusão é um novo atraso: previsto originalmente para 2020, o Censo foi adiado pela pandemia e, no ano seguinte, por falta de orçamento. «O que não se pode esperar são mais dez anos para que finalmente haja a inclusão da população LGBTI+», diz o professor de Direito da Unifesp Renan Quinalha. Em conversa com Julia Dualibi, o autor do livro «Movimento LGBTI+: uma breve história do século XIX aos nossos dias», conta que a reivindicação para a inclusão vem desde o começo dos anos 1980, pois «sem dados qualificados, a gente não tem políticas públicas efetivas e precisas». A consultora do IBGE Suzana Cavenaghi explica a complexidade da organização de uma pesquisa, «cujas perguntas são planejadas desde o fim do Censo anterior». Embora a barreira principal seja a falta de tempo hábil – todas as perguntas necessariamente precisam passar por testes com a população -, ela alerta para o risco de uma eventual «desinformação» decorrente da reação dos entrevistados diante do questionamento. «Isso pode botar a perder toda uma operação censitária».

O que você precisa saber:

Justiça manda IBGE incluir questões sobre orientação sexual no Censo 2022 IBGE diz que não é possível incluir questões sobre orientação sexual no Censo 2022 2021: sem orçamento, Censo é suspenso mais uma vez Entenda: qual a importância do levantamento para a população brasileira

