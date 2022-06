Entornointeligente.com /

Eleições Sumiço na Amazônia Combustível Carlinhos Maia furtado Morto pelo chefe O Assunto #724: O Supremo polarizado Foi em outubro do ano passado que o TSE cassou o mandato do deputado bolsonarista Fernando Francischini, que divulgou em suas redes sociais fake news contra as urnas eletrônicas, colocando em xeque a lisura da eleição de 2018. O ex-parlamentar recorreu ao STF e coube ao primeiro ministro indicado por Bolsonaro ao Supremo, Nunes Marques, devolver o mandato. Durou pouco, quase nada: em menos de uma semana, a decisão chegou à Segunda Turma do Supremo que ratificou a sentença do TSE. Por Renata Lo Prete

No momento de maior tensão entre o chefe do Executivo e a Suprema Corte do país, o Tribunal Superior Eleitoral entrou em cena. Foi em outubro do ano passado que, por 6 a 1, o TSE cassou o mandato do deputado bolsonarista Fernando Francischini (ex-PSL, atual União Brasil), que divulgou em suas redes sociais fake news contra as urnas eletrônicas, colocando em xeque a lisura da eleição de 2018. O ex-parlamentar recorreu ao STF e coube ao primeiro ministro indicado por Bolsonaro ao Supremo, Nunes Marques, devolver o mandato. Durou pouco, quase nada: em menos de uma semana, a decisão chegou à Segunda Turma do Supremo que ratificou a sentença do TSE. Para Eloísa Machado, professora de direito constitucional da FGV, trata-se de uma medida que demonstra uma «harmonia» entre as duas cortes no objetivo de «preservar a integridade das eleições», embora identifique um «jogo combinado» entre Nunes Marques e André Mendonça, segunda indicação do presidente ao STF. «O ambiente polarizado na política, acaba criando o mesmo no Supremo», explica Débora Santos, analista de Judiciário da XP Investimentos. Em entrevista a Julia Duailibi, a ex-secretária de Comunicação do STF reforça que «o ambiente não é de normalidade», mas que o senso de autopreservação do tribunal mais une os ministros do que os afasta.

2ª Turma no STF: restaura cassação de deputado bolsonarista Decisão de Nunes Marques: mandato volta a deputado cassado Fake news : TSE cassa por 6 votos a 1 deputado do PR

