O arranque do ano letivo sob a sombra da inflação

No próximo fim de semana, mais de 58 mil candidatos ao Ensino Superior sabem se conseguiram o tão desejado ingresso e se este se fará no curso e na escola que escolheram. Muitos ficarão à porta de casa, tendo feito escolhas para se afastarem do lar o menos possível. Outros têm a ideia de estudar numa instituição e numa cidade que idealizam como o caminho para a concretização dos seus sonhos. Havendo ensino em mais de 100 concelhos do país e instituições de Ensino Superior em todos os distritos, a escolha é grande e diversificada, não sendo por certo esse o motivo que leve alguém a não prosseguir estudos. Outra das motivações para se estudar é o facto de que quem estuda tem acesso a melhores remunerações e oportunidades.

Este ano letivo pode, no entanto, ser uma incógnita, pois se, por um lado, os números de candidatos se mantêm altos e superiores à oferta pública, por outro, a subida constante dos preços pode não permitir a muitos estudantes manterem-se nesta caminhada de formação. Por um lado, as famílias veem aumentadas as suas despesas quotidianas e colocar um filho fora de casa terá custos acrescidos com transportes, alimentação e alojamento. Apesar de os apoios estatais ficarem acessíveis para um maior número de famílias, pode não ser suficiente. Por outro lado, a disponibilidade das instituições para ajudar os seus estudantes vai diminuir, já que também estas verão as suas despesas aumentadas, sem uma compensação efetiva e sem terem a noção da escalada que ainda está para vir.

Sobre os apoios às famílias, neste âmbito concreto, importa dizer que o governo aprovou já a atribuição automática de bolsa de estudo aos estudantes que se enquadram nos primeiros 3 escalões do abono de família. Verifica-se também o aumento da bolsa +Superior para 1700 euros; esta bolsa premeia os estudantes que estiverem disponíveis para estudar numa instituição de menor procura e que economicamente necessitem deste apoio. Juntam-se ainda novos apoios, como uma bolsa para apoiar deslocações, bem como a atualização dos complementos de alojamento para os que não conseguirem lugar numa residência.

Apesar dos esforços que se conhecem nas instituições com vista à redução das faturas, nomeadamente ao nível da energia e do consumo de água, os aumentos destes bens, a que se juntam os aumentos com o fornecimento de alimentação e com a manutenção e renovação das instalações, vão diminuir a capacidade de fazer solidariedade.

Importa por isso prever um ano letivo no contexto de um país que sofre os efeitos de uma guerra e da especulação que lhe está associada. Gestores e professores terão de organizar as suas didáticas em modelos mais laboratoriais e mais internalizados, dispensando os estudantes de despesas extraordinárias com aulas ou estágios distantes do espaço escolar. Estudantes e famílias precisarão de se adaptar a escolhas em cidades com mais baixo custo de vida, com deslocações mais curtas e, quiçá, com menos visitas ao domicílio familiar.

Sobre os apoios às instituições do Ensino Superior, o governo atribuiu um mínimo de 2,4% de dotação do Orçamento do Estado a todas as instituições, tendo o valor variado até aos 9%. Numa altura em que o Ministério das Finanças anuncia 5,9% de inflação, facilmente se perceberá que não se pode contar com a maioria das instituições para apoiar os estudantes na crise económica.

Teremos todos, tutela incluída, de estar preparados para a inevitabilidade de o setor necessitar de maior apoio financeiro, sob pena de não realizar cabalmente a sua missão. Mais do que ao número de candidatos, estejamos atentos ao número de abandonos.

Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra

