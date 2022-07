O amor e a difamação na corte de Shakespeare

Entornointeligente.com /

Hero está morta. Ou, pelo menos, assim pensa Cláudio. Os dois ainda agora iam casar-se, ela surpreendida pelo noivo que lhe calhou em sorte, ele agradecido pela sorte que lhe calhou como noiva, mas logo os rumores de que Beatriz já havia sido cortejada e conquistada por outros puseram fim ao casamento. D. João, querendo alimentar o seu rancor pela família através do anunciado noivado, trata de caluniar a jovem donzela e convence Cláudio – jovem regressado da guerra como herói, ele que «excedeu a promessa da sua juventude e praticou com rosto de cordeiro feitos de leão», mas que em matéria amorosa é da mais pura inocência – de que a «sua» Hero é «a Hero de toda a gente» e de que aquilo que mais convém à sua honra é desistir da boda. Cláudio, caído em desânimo, recusa a noiva e depois do escândalo, Leonato, governador de Messina, manda publicar que a rapariga está morta, na esperança de que a calúnia tenha remorsos e devolva a boa e justa reputação à sua filha.

