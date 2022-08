Entornointeligente.com /

No Porto, a rentrée de artes performativas arranca já esta quinta-feira com o 22 Volts –​ Encontro Internacional de Artes, promovido pela CRL – Central Eléctrica , a sede da companhia Circolando, de André Braga e Cláudia Figueiredo, nas antigas instalações da Central Eléctrica do Freixo.

