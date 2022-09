Nyck de Vries correrá con Aston Martin en la FP1 del GP de Italia

Entornointeligente.com /

Madrid.- Nyck de Vries pilotará para el equipo Aston Martin en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de la Fórmula Uno , que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Monza, según anunció este martes la escudería británica.

NEWS: We are pleased to announce that @nyckdevries will drive the AMR22 during FP1 for the #ItalianGP at @Autodromo_Monza .

The 2020/2021 @FIAFormulaE World Champion will drive alongside @lance_stroll , having already undertaken extensive simulator work at AMF1 HQ.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 6, 2022 De Vries, neerlandés de 27 años de edad, pilotará el AMR22 junto con el canadiense Lance Stroll, sustituyendo al alemán Sebastian Vettel, después de haber trabajado ya con el simulador en el cuartel general del equipo en Silverstone, Gran Bretaña.

El piloto, perteneciente a la escuela Mercedes, actuará en Monza por tercera vez esta temporada en los primeros entrenamientos libres, pues en el GP de España sustituyó a Alex Albon en el equipo Williams y en Francia tomó el volante del británico Lewis Hamilton en Mercedes.

«Estoy deseando pilotar para AMF1 (Aston Martin), especialmente en un circuito legendario como el de Monza. Será mi tercera primera sesión de libres esta temporada y en tres chasis diferentes de F1. Estas oportunidades me han proporcionado una visión fantástica de cómo funcionan los coches y los equipos de F1. Espero traer una perspectiva fresca al equipo AMF1 y llevar a cabo un programa de pruebas beneficioso para ambas partes», comentó De Vries en un comunicado de la escudería.

