NY | Inmigrantes ilegales vivían en bosques de The Hamptons Julio 17, 2022 por Remo Nueva York.※Residentes de The Hamptons, Long Island, se enteraron recientemente que inmigrantes ilegales vivían en bosques ubicado entre las grandes mansiones de la zona gracias a una publicación de New York Post del pasado 10 de julio. Entretanto, algunos usuarios en redes sociales culpan a votantes liberales, así como a los «nuevos ricos».

