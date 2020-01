Nível dos rios Acre e Madeira diminui 

Entornointeligente.com /

O nível dos rios Acre e Madeira, na Região Norte do país, diminuiu, segundo boletim dos sistemas de monitoramento das respectivas bacias hidrográficas divulgados hoje (17).

O Rio Acre teve um início de ano com chuvas intensas, que resultou em inundação e fez com que o rio atingisse um recorde de cheia no dia 10 de janeiro, segundo Informe Semanal do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, monitorado pelo Serviço Geológico do Brasil.

O acumulado de chuvas nas últimas semanas foram abaixo do normal para a região para este período do ano, o que resultou em uma queda no nível do rio, que atingiu índices considerados normais, segundo o Serviço Geológico do Brasil. No último boletim, a cota do Rio Acre, em monitoramento feito em Rio Branco, foi 9,11 metros. O recorde registrado em janeiro foi 14,64 metros e a cota de inundação é de 14 metros.

Rio Madeira O nível do Rio Madeira também diminuiu e registra 13,98 metros, próximo da cota de atenção de 14 metros, segundo o boletim do monitoramento da cheia do Rio Madeira, feito em Porto Velho, divulgado nesta sexta pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Madeira

Segundo o boletim, na última semana, a tendência foi de queda devido também às chuvas abaixo do normal para este período do ano.

