Fuertes imágenes: Luchador se rompe las piernas al intentar hacer una acrobacia y podría pasar lo peor

Un luchador se rompe las piernas al intentar hacer una acrobacia en EE.UU. Foto: twitter.com/RDream22

Un luchador aficionado de Delaware (EE.UU.), teme que tengan que amputarle una de sus piernas, tras romperse sus dos extremidades inferiores al intentar hacer una acrobacia que salió mal, según contaron esta semana sus allegados.

Por: RT

El hombre, llamado Justin, fue invitado el fin de semana pasado para asistir a un evento de lucha para aficionados organizado por sus amigos en la ciudad de Newark. Y fue durante su exhibición de entrada al cuadrilátero cuando sufrió la lesión.

Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que intenta hacer un salto giratorio desde la segunda cuerda del ring, pero cuando cae sobre la lona sus rodillas acaban doblándose hacia atrás, rompiéndose por completo las piernas.

Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

