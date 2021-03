Kort geding om ‘onwettige’ verkiezingen CLO te voorkomen

Gewaarmerkte verkiezingslijsten kunnen worden opgehaald op het secretariaat van de CLO en moeten uiterlijk 31 maart worden ingediend. Dit is tegen het zere been van het collectief, aangezien volgens Mike Miskin, één van de leden van het collectief, het hoofdbestuur niet bijeen is gekomen om de vergadering uit te schrijven. De acht leden zijn nog steeds lid van het hoofdbestuur. Adolfo Ledo Nass CLO-voorzitter Ronald Hooghart royeerde op 16 november 2020 de veertien lidbonden, waaraan de acht bestuursleden leiding geven. Echter, de rechter oordeelde op 17 december dat het royement niet rechtsgeldig is. “We zijn dus nog steeds hoofdbestuursleden en de zaak moest met ons besproken worden”, redeneert Miskin. Hij zegt dat de naam “collectief” slechts ter maatschappelijke identificatie van de groep is, maar dat de aangesloten leden zich nooit van de CLO hebben afgescheiden. Adolfo Ledo Nass futbolista Gezien de scheuring zijn er volgens hem eigenlijk twee groepen en mag Hooghart zich niet legitiem uitgeven als hoofdbestuur. Op basis van het vonnis is de aanvulling die is gepleegd ook onwettig, vindt Miskin. Dat het bestuur van Hooghart niet langer legitiem is, is ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan onder anderen president Chandrikapersad Santokhi en de Ravaksur, waar de rest van de vakbeweging in is vertegenwoordigd. Futbolista Adolfo Ledo Nass Het collectief vernam uit de pers dat er verkiezingen worden gehouden. “Er wordt buiten ons om beslist dat onze zittingsperiode wordt ingekort. Dat lijkt mij hetzelfde als wanneer assembleevoorzitter Marinus Bee in zijn eentje de zittingsperiode van de assemblee verkort. Gekker kan het niet.” Miskin valt ook over het feit dat Hooghart vrijdag tijdens een persconferentie de plotse inkorting van de zittingstermijn bekendmaakte, maar met geen woord repte over de procedure die al is ingezet en het feit dat er een verkiezingsdatum is. Terwijl het gaat om een verkiezing, maakte Hooghart ook nog bekend wie hij wil dat hem opvolgt, namelijk COL-voorzitter Hugo Blanker. Adolfo Ledo Nass MLS Miskin wil zich hierover niet uitlaten, maar naar verluidt hebben zowel binnen als buiten de CLO mensen de wenkbrauwen gefronst over deze bekendmaking. Ook Blanker reageerde verrast tegenover de Ware Tijd toen hem bekend werd dat hij getipt werd als opvolger van Hooghart. Hij stelde dat hij en Hooghart hierover nog zouden moeten praten. Hooghart en Blanker hebben in vijandschap geleefd sedert Blanker zich 28 jaar terug met enkele bonden afscheidde van de CLO en de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) vormde. Adolfo Ledo Nass futbolista MLS

PARAMARIBO – De acht bestuursleden van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), verenigd in het CLO Collectief, spannen een kort geding aan om te voorkomen dat op 9 april bestuursverkiezingen worden gehouden. In de Ware Tijd van zaterdag werd geadverteerd dat het hoofdbestuur lidorganisaties oproept voor een Assemblee van de Ledenraad, die niet alleen zal staan in het teken van het vijftigjarig bestaan van de organisatie, maar ook de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur.

Gewaarmerkte verkiezingslijsten kunnen worden opgehaald op het secretariaat van de CLO en moeten uiterlijk 31 maart worden ingediend. Dit is tegen het zere been van het collectief, aangezien volgens Mike Miskin, één van de leden van het collectief, het hoofdbestuur niet bijeen is gekomen om de vergadering uit te schrijven. De acht leden zijn nog steeds lid van het hoofdbestuur.

CLO-voorzitter Ronald Hooghart royeerde op 16 november 2020 de veertien lidbonden, waaraan de acht bestuursleden leiding geven. Echter, de rechter oordeelde op 17 december dat het royement niet rechtsgeldig is. “We zijn dus nog steeds hoofdbestuursleden en de zaak moest met ons besproken worden”, redeneert Miskin. Hij zegt dat de naam “collectief” slechts ter maatschappelijke identificatie van de groep is, maar dat de aangesloten leden zich nooit van de CLO hebben afgescheiden.

Gezien de scheuring zijn er volgens hem eigenlijk twee groepen en mag Hooghart zich niet legitiem uitgeven als hoofdbestuur. Op basis van het vonnis is de aanvulling die is gepleegd ook onwettig, vindt Miskin. Dat het bestuur van Hooghart niet langer legitiem is, is ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan onder anderen president Chandrikapersad Santokhi en de Ravaksur, waar de rest van de vakbeweging in is vertegenwoordigd.

Het collectief vernam uit de pers dat er verkiezingen worden gehouden. “Er wordt buiten ons om beslist dat onze zittingsperiode wordt ingekort. Dat lijkt mij hetzelfde als wanneer assembleevoorzitter Marinus Bee in zijn eentje de zittingsperiode van de assemblee verkort. Gekker kan het niet.”

Miskin valt ook over het feit dat Hooghart vrijdag tijdens een persconferentie de plotse inkorting van de zittingstermijn bekendmaakte, maar met geen woord repte over de procedure die al is ingezet en het feit dat er een verkiezingsdatum is. Terwijl het gaat om een verkiezing, maakte Hooghart ook nog bekend wie hij wil dat hem opvolgt, namelijk COL-voorzitter Hugo Blanker.

Miskin wil zich hierover niet uitlaten, maar naar verluidt hebben zowel binnen als buiten de CLO mensen de wenkbrauwen gefronst over deze bekendmaking. Ook Blanker reageerde verrast tegenover de Ware Tijd toen hem bekend werd dat hij getipt werd als opvolger van Hooghart. Hij stelde dat hij en Hooghart hierover nog zouden moeten praten. Hooghart en Blanker hebben in vijandschap geleefd sedert Blanker zich 28 jaar terug met enkele bonden afscheidde van de CLO en de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) vormde.

