Nuria Roca y los pantalones culotte muy chill que son perfectos para llevar a la playa en septiembre

Entornointeligente.com /

La famosa española sigue disfrutando de sus vacaciones. Pero cambiamos a Nuria Roca y su gabardina en Londres por un look mucho más veraniego en la playa, donde ella ha apostado por los pantalones culotte que todas queremos meter en nuestra maleta de vacaciones.

En Trendencias Nuria Roca tiene el sombrero de lluvia que adoran las inglesas porque no estropea el peinado ni el estilo La famosa ha apostado por uno de los combos más fáciles y con más rollo del verano 2022. Ella ha combinado los pantalones culotte en un color muy fresco y llamativo para disfrutar de un día en el barco, porque son sofisticados y tienen esa cintura elástica que hace que estemos comodísimas con ellos.

Este tipo de pantalones fluidos y holgados quedan preciosos al combinar con tank tops básicos en blanco o en negro qué dan un toque muy de tendencia y muy chill a cualquier estilismo. Nuria Roca es la prueba de ello, con este estilismo tan fácil que solo necesita unas chanclas para el día y una sandalias de tacón para la noche.

Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Tres pantalones culotte low-cost para copiar a Nuria Roca Si aún no has fichado tus pantalones culotte tobilleros y anchos para meter en tu maleta de vacaciones, aún estás a tiempo de colarlos en los días de playa que quedan en septiembre . Estos tres modelos de Cortefiel , H&M y Lefties te ayudarán a hacerlo y te aseguramos que no querrás ponerte otra cosa hasta el día que vuelvas a la oficina.

Pantalones culotte amarillos de Lefties, 9,99 euros .

Pantalones culotte amarillos

PVP en Lefties 9,99€ Pantalón culotte fluido en verde khaki de H&M, 29,99 euros .

Pantalón culotte fluido en verde khaki

PVP en H&M 29,99€ Pantalón culotte en tejido arrugado de Vero Moda, 34,99 euros , 16,99 euros .

Pantalón culotte en tejido arrugado de Vero Moda

PVP en Cortefiel 16,99€ Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | @nuriarocagranell , Lefties , H&M , Cortefiel .

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com