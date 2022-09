Nuria Roca sabe cómo defender tu horóscopo a muerte: en H&M hay una camiseta para logarlo por menos de cuatro euros

Entornointeligente.com /

Seas o no amante de la astrología, seguro que has tenido más de una conversación con tus amigas sobre el horóscopo y has acabado buscando en Google las características de tu signo. Si eres del team freak (nosotras lo somos, para qué mentir), te has visto leyendo en redes la compatibilidad de tu signo con el de tu crush . Historias a un lado, Nuria Roca ha vuelto al plató de ‘La Roca’ con una camiseta que ha sido un flechazo cósmico.

En Trendencias Nuria Roca y los pantalones culotte muy chill que son perfectos para llevar a la playa en septiembre La valenciana volverá al ruedo el próximo domingo 11, pero se ha acercado a las instalaciones de ‘La Sexta’ con parte de su equipo par ir calentando motores. En las fotografías que ha compartido, la vemos con un look diez para la vuelta a la oficina . El combo es sencillo: un vaquero (si es boyfriend , mejor que mejor), una camiseta de algodón y una blazer de color neutro.

Un vistazo a… H&M Simone Rocha El estilismo presume de personalidad gracias a la camiseta de Yerse en la que leemos ARIES (el signo de Roca, que nació el 23 de marzo de 1972). Sí, la marca barcelonesa ha lanzado una serie de diseños con los nombres de los 12 signos . ¿Otro punto a favor? El precio de estos modelos cae de los 39,95 euros a los 19,95 euros .

La camiseta de Yerse se queda genial de precio gracias a lo último de las rebajas, pero si buscas un modelo aún más barato y molón, en H&M hemos fichado uno que lo peta. Las camisetas del zodíaco del gigante sueco baja de los 9,99 euros a los 3,99 euros y la ilustración nos parece mucho más original.

En Trendencias Nuria Roca tiene el sombrero de lluvia que adoran las inglesas porque no estropea el peinado ni el estilo Camisa del zodíaco de H&M. 9,99 euros , 3,99 euros.

Camiseta del zodíaco

PVP en H&M 3,99€ Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias

Fotos | @ nuriarocagranell , H&M, Yerse

