ROMA. – I missili russi continuano a colpire la regione di Odessa, ma ciò non sembra poter impedire l’avvio delle operazioni per l’esportazione del grano ucraino. Un centro per il coordinamento dei corridoi nel Mar Nero aprirà domani a Istanbul con rappresentanti di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite per avviare il piano concordato tra le parti il 22 luglio.

E intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annuncia una visita in Russia il 5 agosto per incontrare l’omologo russo Vladimir Putin proprio sulle rive del Mar Nero, a Sochi: il secondo colloquio a quattr’occhi tra i due dopo quello di Teheran del 19 luglio scorso.

Mosca tra l’altro sottolinea che l’intesa per lo sblocco del grano ucraino comportava anche un impegno in prima persona del numero uno dell’Onu Antonio Guterres a fare pressioni sui Paesi occidentali perché venissero revocate le sanzioni che bloccano le esportazioni agricole russe, e quindi ora chiede che tale impegno venga rispettato.

«Spero che Guterres riesca a fare quello per cui ha firmato», ha affermato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in visita in Uganda nell’ambito del suo tour africano che ha toccato alcuni dei Paesi più esposti alla crisi alimentare provocata dalla guerra. Da parte sua Erdogan ha invitato Mosca e Kiev a mettere in pratica l’accordo che, ha detto, «allevierà la crisi alimentare globale». Secondo il comando dell’aeronautica militare ucraina sono 13 i missili russi che si sono abbattuti oggi di primo mattino sulla regione di Odessa, in particolare nella zona di Zatoka. I vettori sarebbero stati sganciati da aerei in due ondate a distanza di mezz’ora l’una dall’altra. Non è chiaro quale fosse l’obiettivo dei russi, che in occasione del precedente bombardamento sul porto di Odessa, sabato scorso, avevano detto di avere preso di mira un deposito di missili inviati dagli Usa. Non si registrano comunque vittime, così come nell’operazione di tre giorni fa.

Nuovi bombardamenti russi sono stati segnalati la notte scorsa anche sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina.

Le forze russe, da parte loro, hanno detto di avere sferrato un attacco contro un sito di dispiegamento della legione straniera dell’esercito ucraino provincia di Donetsk, eliminando oltre «40 mercenari, la maggior parte polacchi». Proprio nella provincia orientale di Donetsk si concentrano gli sforzi delle truppe d’invasione, che all’inizio di luglio hanno quasi completato l’occupazione dell’intera regione limitrofa di Lugansk.

Il primo vice ministro dell’Informazione della autoproclamata repubblica di Donetsk, Daniil Bezsonov, prevede che l’intera provincia sarà «liberata» dalle truppe ucraine entro la fine di agosto. Intanto le autorità filorusse che amministrano la regione di Kherson, nel sud, occupata dalle forze di invasione di Mosca fin dall’inizio della guerra, hanno confermato che «presto» sarà indetto un referendum per l’annessione alla Federazione russa, nonostante la controffensiva ucraina in atto.

Tutto ciò non impedisce a Mosca di continuare a parlare di una soluzione diplomatica al conflitto. «Tutte le ostilità finiscono con negoziati» e la Russia «non ha mai rifiutato di negoziare con l’Ucraina», ha detto Lavrov. Ma «apparentemente – ha aggiunto – i Paesi occidentali hanno proibito a Kiev di negoziare con la Russia sulla base degli accordi raggiunti a Istanbul in marzo». Accordi che, secondo quanto disse allora il capo negoziatore ucraino, Mikhailo Podolyak, comportavano l’apertura di trattative separate sul futuro della Crimea che potevano durare fino a 15 anni.

(di Alberto Zanconato/ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

