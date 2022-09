Nuno Villa-Lobos: «É preciso acabar com o faroeste na arbitragem ad hoc»

Entornointeligente.com /

À frente do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), Nuno Villa-Lobos tem sido o maior crítico da arbitragem ad hoc, que demasiadas vezes se confunde com a atividade do CAAD, mas cujos métodos e práticas, garante, são radicalmente distintos. E por isso defende que, mais do que separar as águas, se devia acabar com o regime ad hoc . Ao DN explica ainda por que a sugestão de acabar com os tribunais administrativos e fiscais resultaria em perda de especialização e potenciaria os enormes atrasos na justiça.

A lentidão da justiça administrativa tem sido apontada como o problema mais urgente e grave da justiça portuguesa. Uma das propostas de reforma apresentadas esta semana pela SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social para esta área defende a integração dos tribunais administrativos e fiscais nos tribunais comuns. Acha que só isso pode resolver o problema de vez?

Primeiro, um elogio à SEDES: pensar a justiça é fundamental. Costuma dizer-se que não se deve deixar a guerra apenas aos generais, isto é, apenas aos especialistas. E o contributo profissional da SEDES, controverso e muito discutível nalguns casos, contribui para um debate que julgo ser absolutamente crítico para o nosso país. Dito isto, o pior que podia acontecer era uma medida desta natureza cair de paraquedas numa eventual revisão da Constituição.

Então, os caminhos apontados não servem?

O trabalho da SEDES deve servir para aprofundarmos o debate, não para o esgotar imediatamente. Repare, eu digo isto porque há de facto o risco de, já nesta sessão legislativa, avançar uma revolução dessa dimensão sem serem medidos todos os impactos e todas as consequências. Deixe-me acrescentar mais um ponto crucial: a tal fusão é um assunto com barbas, já foi analisada em diversas ocasiões, sendo que contraria a especialização necessária para uma justiça de qualidade. E daí nunca ter avançado. Queremos mesmo terraplenar e regredir?

Subscrever Ou seja, essa eventual fusão não resolve o problema.

Não só não resolve como fatalmente mataria o paciente da cura. Imagine só os atrasos gigantescos que uma redistribuição massiva de processos implicaria… Basta pensar que a origem deste problema das pendências passou pela reorganização orgânica do contencioso administrativo em 2004 e que levou a uma transferência em massa de processos para os novos tribunais, que ficaram desde o início esmagados pelas pendências. Seria como voltar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O problema não está na orgânica, está na falta de recursos financeiros que existe nos tribunais administrativos e fiscais para resolver os problemas.

Mas continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes não é o que se anda a fazer há demasiados anos?

Entendo a ironia, mas isso só seria verdade se esta jurisdição estivesse há décadas na agenda político-mediática. Não está. Além disso, as medidas tomadas pelo governo, como, por exemplo, o reforço em 27% do número de juízes, é demasiado recente – apenas de 2015 – para poder gerar efeitos estruturais positivos. Dito isto, devo até dizer que algumas decisões recentes do Ministério da Justiça têm conseguido resultados mensuráveis, com a redução da pendência na área fiscal em 25% e com taxas de resolução processual superiores a 100%. Aliás, em 2020 chegou aos 142%. Ou seja, há mais processos a serem finalizados do que a entrar.

Mas se há menos processos entrados e mais juízes, porque é que a morosidade destes tribunais aumentou de cinco anos (58 meses) em 2018 para sete anos (75 meses) em 2021?

A razão desse aumento é simples. Desde 2018 estão a funcionar equipas excecionais de recuperação de pendências de processos entrados até 2012, pelo que, à medida que estes processos são resolvidos, é inevitável que isso se reflita no tempo médio de decisão anual para efeitos estatísticos. É contraintuitivo, sim, mas este aumento revela, na verdade, uma diminuição que será plenamente visível a prazo.

Então a recuperação dos últimos anos deveu-se ao mero aumento do número de juízes?

Também, mas não só. Além do aumento da oferta, verifica-se uma redução acentuada ao nível da procura. A pressão de litigância em matéria de impugnações fiscais tem decrescido de forma clara muito à custa da arbitragem fiscal. Usando como critério os últimos seis anos, a arbitragem fiscal impactou em menos 25% de processos entrados nos tribunais fiscais de 1.ª instância, valor que nos dois últimos anos atingiu a média de 35%. Pelo que o CAAD tornou possível o break even e o momento de viragem de recuperação dos tribunais fiscais, permitindo a otimização de outras medidas, suavizando o efeito de que a resolução das pendências mais antigas se esteja a consolidar à custa das pendências mais recentes.

Como vê as críticas recentes de que tem sido alvo a arbitragem?

Penso que existem diferentes motivações – algumas delas assumidamente corporativas – para algumas das críticas que nos são dirigidas. Mas a grande motivação tem na base um erro elementar. O CAAD é posto no mesmo saco da arbitragem ad hoc, que vive num planeta muito distante do nosso, um planeta, digamos, com menos luz solar. Chegados aqui, tenho o dever de ser totalmente claro: partilhamos parte do nome mas quase nenhuma das práticas da arbitragem ad hoc.

Quais são as maiores diferenças?

No CAAD, seja fiscal ou administrativo, tudo é público e transparente, estamos ligados ao Tribunal de Contas, à PGR e ao DCIAP. Veja bem que até o calendário das audiências é publicado no nosso site para quem quiser assistir, temos regras procedimentais estritas, incompatibilidades escrutinadas e escrutináveis. Atenção, não são sete diferenças, como naquele velho jogo, são dezenas de aspetos que nos singularizam pela positiva e que contrastam com todos aqueles processos milionários de contratação pública que fazem a fortuna e a reputação da arbitragem ad hoc. Penso que mais cedo do que mais tarde o legislador terá de acabar com aquele faroeste. Até lá, pagaremos o preço desta lamentável confusão.

E o que se pode fazer em relação a isso?

Vou ser imodesto: é seguir a receita da arbitragem fiscal. Ou seja, aprovar uma lei com 30 artigos só para a arbitragem administrativa e afastá-la do regime da arbitragem comum; acabar com a esquizofrenia atual de ser mais fácil resolver grandes litígios de parcerias público-privadas (PPP) do que um litígio de mil euros de emprego público.

Para terminar, qual a prioridade do CAAD para a abertura do ano judicial?

É o emprego público. E trata-se de sensibilizar a ministra da Justiça para desbloquear a limitação até hoje existente de algumas carreiras, por exemplo da investigação criminal da Polícia Judiciária, poderem aqui resolver os seus litígios em três meses e cinco vezes abaixo do valor (custo) dos tribunais do Estado.

