Nunca voou num balão de ar quente? Oeiras oferece baptismos de voo

Entornointeligente.com /

Oeiras acolhe o arranque da 25ª edição do Festival Internacional Balões de Ar Quente (FIBAQ) no dia 24 de Setembro de 2022 num evento que irá decorrer na Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal. Trata-se de uma oportunidade para ver de perto como tudo funciona , para participar num baptismo de voo cativo e para assistir ao Night Glow, um espectáculo nocturno de luz, cor e som, com as chamas dos queimadores dos balões a serem libertadas ao ritmo de música.

A partir das 8h, a Quinta de Cima irá encher-se de balões de ar quente e alguns deles estarão prontos para os voos cativos, perfeitos para quem nunca experimentou. Preso por cordas, o balão apenas efectua subidas e descidas entre os cinco e os dez metros de altura — o que permite experimentar a sensação de voo sem se sair do lugar. Cada subida tem duração de cerca de cinco minutos, é gratuito e não precisa de inscrição prévia.

«Prometemos levar ao céu o maior número de pessoas possível e enquanto a meteorologia assim o permitir, pois a segurança de todos é o mais importante», refere Aníbal Soares, Piloto e CEO da Publibalão .

Para participar, deverá consultar a programação disponível nas plataformas oficiais do evento. Para além dos balões de ar quente, a organização irá proporcionar outras actividades no FIBAQ Village para toda a família.

Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão Festival Internacional Balões de Ar Quente Publibalão

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com