Nunca te lo habrías imaginado: esta es la mejor hora para comer frutas según expertos

Uno de los alimentos esenciales para una dieta saludable es la fruta; consumirlas es de gran importancia y hoy te decimos cuál es la mejor hora para comer fruta, pues se trata de sacar el mayor provecho de cada una de ellas. Por: Redacción MUI KITCHEN

18 de septiembre 2022 · 22:44 hs Las frutas son fuente de fibra, agua, vitaminas, minerales y ricas en antioxidantes . Muchas veces no conseguimos estas propiedades en otros alimentos, por lo que es recomendable conocerlas y saber sobre la mejor hora para comer fruta, pues existen ciertas recomendaciones y hasta algunos mitos que debemos explorar.

Cuando queremos perder peso, sentirnos saludables, saciar algún antojo con algo delicioso, la fruta se perfila como una de las mejores opciones, gracias a sus propiedades, su sabor, olor, color y a que podemos llevarla a donde queramos.

¿Existe la mejor hora para comer fruta durante el día? La respuesta a esta pregunta siempre es «depende». La mejor hora para comer fruta va a ser determinada por el propósito que estés buscando al consumirla.

Si quieres comenzar una dieta más sana , que te satisfaga y que a la vez disfrutes haciéndola, la mejor hora para comer fruta será en la mañana . Antes del desayuno si vas a hacer una rutina de ejercicios, y entre comidas, para evitar los dulces y la bollería tan tentadores en horas de la tarde.

Toma en cuenta que las frutas contienen, además de fibra y otros componentes, fructosa , lo cual resulta «pesado» de procesar cuando se consumen en la noche, porque el cuerpo y la digestión se ralentizan.

Cada organismo una realidad No existen recomendaciones únicas que funcionen para todos. Por lo tanto, lo que puede ser efectivo para algunas personas, puede no resultar para otras. Cada persona debe tener consciencia de su cuerpo, del estado de su salud, de su estilo de vida y de sus necesidades nutricionales. Con esto en mente se podrá determinar y decidir cuál es la mejor hora para comer fruta.

Si la idea es mantener una dieta equilibrada , lo mejor es incluir la fruta a lo largo del día , y antes de las 8 de la noche. Claro, si sientes hambre antes de irte a acostar, lo mejor es comer una porción de fruta en lugar de cualquier carbohidrato.

Algunas recomendaciones Una de las máximas de la buena alimentación es ingerir cinco raciones de verduras u hortalizas y frutas al día . Esto lo hemos escuchado y tratado de aplicar desde la niñez, con la idea de prevenir la obesidad y con ello las enfermedades asociadas que van apareciendo de adultos.

Pero, la polémica se mantiene acerca de la mejor hora para comer fruta, pues no existe un acuerdo unánime por parte de los expertos, sean nutricionistas, dietólogos, entrenadores, endocrinos sobre este aspecto. Por eso, las dudas se mantienen y las recomendaciones siguen dependiendo del propósito y del efecto que ocasione el consumo de frutas en cada persona.

No existe un único momento Lo más lógico, en todo caso, es distribuir el consumo de frutas a lo largo del día. Incluirlas en el desayuno, para aprovechar sus nutrientes y azúcares para el consumo de energía que necesitamos en cada jornada diaria. Puede incluirse en el almuerzo y formar parte fija de las meriendas entre comidas principales. Pueden acompañarse de proteínas, como el yogurt, y consumirlas antes y/o después de una rutina de ejercicios. También pueden ser el postre del almuerzo o la cena, si esta es por lo menos dos horas antes de acostarse.

Comerlas con el estómago vacío La mayoría de las personas prefiere consumir frutas con el estómago vacío. Esto se debe a la sensación que se siente de estar ingiriendo un alimento sano que el organismo va a procesar de manera sencilla.

Quienes eligen desayunar con frutas consideran que la fructosa da al cuerpo la energía que necesita para activarse, que su digestión es rápida y así se aprovechan mejor todas sus propiedades.

Comerlas antes de las comidas principales Algunos recomiendan la mejor hora para comer fruta antes de las comidas principales. La razón es que la cantidad de agua que aporta da cierta sensación de saciedad, y por lo tanto comeremos menos del resto de alimentos.

En cambio, si se come al final de las comidas principales, el organismo tardará más en hacer la digestión.

Esto ocasiona que los alimentos duren más tiempo en el estómago antes de ser procesados y se descompongan o fermenten rápidamente, lo que producirá gases, retortijones, pesadez estomacal, inflamación, acidez, etc.

Nunca comerlas de noche Lo mejor es evitar consumirlas de noche, pues la fructosa que contiene se convierte en glucosa, que es fuente de energía, y si no se consume entonces el organismo la acumula en forma de grasa.

No mezclarlas Aunque no haya ninguna demostración al respecto, se recomienda no mezclar frutas cítricas con frutas dulces, especialmente si quieres ayudar a tu cuerpo a hacer la digestión. Lo más conveniente es procurar el mejor procesamiento de los alimentos evitando las combinaciones, como, por ejemplo, piña, naranja, mandarina, etc., con melón, mango, ciruelas, duraznos, etc.

¿Cuáles son las mejores frutas? Son varias las respuestas a esta pregunta.

En primer lugar, deben ser frescas . Es decir, lo mejor es comer frutas de la estación, por su color, olor, sabor y precio. Además de que conservan todas sus propiedades en la medida en que se consumen rápidamente.

En segundo lugar, son mejores las que se comen en una sola pieza, como duraznos, naranjas, mandarinas, uvas, manzanas, peras, bananas, etc.

Siempre son preferibles las frutas enteras o pedazos como los de melón, lechosa, sandía, etc., que el zumo. Pues no es lo mismo una mandarina o un durazno que el zumo de varias piezas de cualquiera de estas.

Para perder peso Si estás buscando hacer una dieta que te ayude a perder peso, incluye porciones de aquellas frutas que aporten más fibra, agua, antioxidantes, potasio, betacaroteno, vitaminas, etc., como cerezas, ciruelas, fresas, naranjas, kiwi, piña, mandarinas, granadas, etc. Recuerda consumir agua a lo largo del día para mantener el cuerpo hidratado y llegues con menos avidez a las comidas principales.

Con información de Kitchen Academy.

